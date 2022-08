Conocido de ‘Epa Colombia’ sobornó a la ‘Barbie colombiana’ para que se retractara

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’ es constantemente centro de polémicas y rumores en redes sociales. En una nueva oportunidad, el nombre de la joven volvió a sonar por unas graves acusaciones en su contra por parte de una examiga.

Recientemente, Yoli Álvarez, también conocida como la ‘Barbie colombiana’, publicó en su cuenta de Instagram, en donde alcanza los 60 mil seguidores, una serie de historias en las que, mediante una dinámica de preguntas y respuestas, aseguró que ‘Epa Colombia’ había lavado dinero, por lo menos, durante el tiempo que fueron amigas.

Sus declaraciones generaron revuelo y las miradas de los medios y cientos de usuarios se volcaron sobre la joven. Razón por la cual, un conocido de Barrera decidió comunicarse con ella y pedirle que retirara lo dicho.

La ‘Barbie colombiana’ fue sobornada por conocido de ‘Epa Colombia’

En redes, se ha viralizado una conversación que sostiene el conocido de ‘Epa’ y Álvarez, en donde le pregunta por qué insiste en querer dañar la imagen de la joven. Las respuestas de la influencer son polémicas, pues asegura que es capaz de “destruirla”.

Como respuesta, el hombre opta por ofrecerle dinero para que no vuelva a tocar el tema. “¿Dónde te consigno yo ya seis millones de pesos? Te los regalo yo de mi plata y dejás a Epa en paz. Y decís y explicás que ya sabes de qué se trata lavar dinero y Epa no lo hace y te equivocaste porque Epa no hace eso, es totalmente falso”, se escucha en el clip.

Por su parte, Álvarez respondió que “¿Por qué tienen que ofrecerme plata? Eso solo tengo que decírselo a un fiscal, a un abogado o al que sea, si es que ella va a demandar o si es que la justicia va a abrir un proceso (...) A mí no va a venir ninguna persona, ni el que le maneja las redes, a ofrecerme plata para que yo venga y diga otra cosa, ya dije lo que tenía que decir”.