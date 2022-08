‘Epa Colombia’ se peleó con su novia y le tocó hasta rezar para que la perdonara

‘Epa Colombia’ está más enamorada que nunca. No solo le está yendo muy bien con su empresa, que cada vez crece más y más, sino que a nivel sentimental está aún mejor. Hace unos cuantos meses sorprendió dando la noticia en redes sociales de haberse enamorado de su mejor amiga, con la que supuestamente le fue infiel a Diana, pero a pesar del gran amor que hay entre ellas, no todo puede ser color de rosa.

Karol Samantha ha sido un gran apoyo para ella en su empresa, teniendo en cuenta que desde hace tiempo, Karol trabaja allí. Las funciones exactas no se conocen, pero ‘Epa Colombia’ la ha mostrado en varias ocasiones ayudando a empacar productos. A pesar de que están todo el tiempo juntas, la empresaria afirmó que el plan de irse a vivir juntas todavía estaba lejos, pues quería ir lento y seguro, pero lo cierto es que ‘Epa’ parece más decidida a estar con ella, pues afirmó que era la mujer de su vida.

A través de sus historias en Instagram, confesó que estaban peleando “quiero que sepas que, con mi monita, no estoy bien, pero yo sé que voy a estar porque yo ya oré y dije que esa es la mujer que yo quiero. A mí no me gustan los manes, no me gustan los hombres. ¿Usted que dice amiga, que me puede perdonar o no? Tú dices que si, pero tú vieras que ella es re sería, cucho”

Obviamente, muchos estuvieron pendientes de sus redes sociales para saber en qué término dicha pelea. ‘Epa’ estaba decidida, así que se arregló, le llevó una chocolatina y la llevo a un restaurante. Según lo que se alcanzó a ver en el plato, se trataba de comida mexicana”

¿Cómo se conocieron ‘Epa Colombia’ y Karol Samantha?

Según lo que la empresaria ha dicho en sus redes sociales, se conocieron en el colegio cuando eran bastante pequeñas. Fueron mejores amigas, pero desde siempre ‘Epa’ estuvo interesada en Karol, afirmando que había un poco de química, pero nunca se atrevieron a dar el siguiente paso. Todo sucedió cuando empezaron a compartir mucho más cuando ‘su mona’ empezó a trabajar en su empresa. Hasta hoy, ‘Epa Colombia’ afirmó que ella es la mujer de su vida.