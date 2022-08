Sin cejas: así apareció Rosalía en su último concierto, y sin piedad la criticaron

Rosalía es una de esas artistas que puede hacer lo que quiera y todo se le verá bien. No solo se ha convertido en uno de los referentes musicales más importantes de la música de habla hispana, sino que su estética ha revolucionado la industria y la moda mundial.

Ha sido tanto el auge de la cantante española, que incluso varias personas han hecho tesis sobre su look y todas las tendencias que ha impuesto, además de la tendencia ‘motomami’ que se ha vuelto mundial. Su música, su estética y hasta sus expresiones, se vuelven tan virales, que curso no dudan en imitarla y seguir sus pasos.

Sin embargo, ha aparecido en su última presentación con una tendencia bastante única y que, de hecho, no es nueva, pero que precisamente se había dejado en el pasado, por allá en los años 2000.

Hace poco se le había visto con su cabello completamente rojo, lo que generó críticas en internet porque pensaron que estaba tratando de copiar a Karol G, pero parece que ahora le ha puesto un toque bastante diferenciador y es que la mitad del cabello lo tiene rojo, pero la otra mitad lo tiene negro, lo que de por sí, generó impacto.

Pero lo que se llevó todas las miradas, fueron sus cejas, pues el lucio extremadamente delgadas y bastante levantadas. Los artistas en general tratan de innovar en cada show para lucir diferentes, pero algunos dicen que el cambio parece no lucirse “Sorry, pero con las cejas así no parece Rosalía” “Rosalía eres divina y una diosa, pero ESAS CEJAS NO DEBEN VOLVER” “¿qué son esas cejas, Rosalía?, pareces Calamardo guapo” fueron los comentarios de algunos.

Sin embargo, otros notaron que solo se trataba de maquillaje y que había cubierto las suyas con mucha base.

Sorry pero con las cejas asi no parece Rosalia😱 pic.twitter.com/ZQ96xysUZN — AD: EXTRAÑO A JOEL🥥¡DISTRICT D (@JoeleonasxJB) August 24, 2022