Influencer que se hizo famoso por hablar de su cáncer, no ganó la batalla

Charlie Sarriá se hizo conocido en redes sociales por ser una persona demasiado positiva a pesar de la enfermedad con que luchaba por años. A pesar de que tuvo momentos de lucidez y podía verse una luz al final del túnel, no pudo ganar la batalla final.

Tenía 20 años y en el 2018 descubrieron que tenía cáncer, para ser exactos, le diagnosticaron sarcoma de Edwing. La primera pelea la ganó, pero la metástasis en la coronilla le hizo volver al hospital y a quimioterapia. El chico confesó que siempre sintió ciertos dolores, pero se dieron cuenta finalmente cuando el chico se cayó en su casa.

Luego de varias resonancias, se fueron dando cuenta que tenía varios tumores al rededor de su cuerpo, sobre todo en el fémur, y sus piernas eran las más afectadas.

Pero Charlie siempre dejó claro que incluso si tuviera un desea, no pediría más de lo que ya tiene. Además de su actitud siempre positiva ante la situación. Era bastante bello físicamente, por eso se dedicaba también al modelaje.

Sin embargo, todo empezó a decaer en los últimos días, cuando Charlie compartió una foto en su Twitter y se veía bastante agotado físicamente, lo que preocupó demasiado a sus seguidores.

Finalmente, la noticia se conoció a través de un fuerte mensaje en sus redes sociales “Adiós hijos de p**, no vemos en la otra vida”. Obviamente, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y de hecho, está siendo tendencia, sobre todo por personas que resaltan demasiado la actitud que tomó Charlie, pues afirmó que normalizó tanto su enfermedad, que ayudó a hacerle humor de allí.

“Lo de Charlie solo me ha hecho reflexionar más en que cada segundo de nuestra vida hay que aprovecharlo al máximo” “rompí en llanto con lo de Charlie, chicos, nunca problemas reales, pero realmente el pibe me parecía un capo y la novia una linda. Esto me duele una locura” fueron algunos de los mensajes en redes sociales.