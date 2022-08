Tildan de “machista” a Laura Barjum por opinión acerca de las mujeres que muestran su cuerpo en redes sociales

Laura González, mejor conocida como Laura Barjum, es una modelo e influencer que se hizo famosa en el país por lograr el virreinato en Miss Universo 2017, pues lograba que Colombia estuviera por cuarto año consecutivo dentro del top 3 del certamen de belleza.

Ella participó en el Concurso Nacional de Belleza representando a Cartagena, ciudad en donde se crió desde bebé a pesar de haber nacido en Cali; su triunfo fue la segunda corona para esta ciudad después de la obtenida por Andrea Nocetti.

Ya su época de reina pasó, pero la mujer continúa en los medios y lo hace desde el modelaje, su rol como actriz y como influenciadora, en donde le ha ido bien, pues desde que genera contenido digital sus redes sociales han tomado mucha fuerza y no solamente la siguen por su belleza.

Un video que ella subió el pasado 17 de julio se ha viralizado debido a la polémica que este ha generado, pues es una opinión en la que ella dice que un hombre no debería enamorarse de una mujer que exhibe su cuerpo en redes sociales.

Critican a Laura Barjum por postura machista frente al cuerpo de una mujer

A través de su cuenta de TikTok, la exreina subió su opinión asegurando estar de acuerdo con que las mujeres que muestran por redes sociales no están listas para un noviazgo: “el otro día vi una entrevista de un hombre heterosexual que decía que las mujeres que muestran su cuerpo en redes sociales está buscando aprobación masculina y el hombre podría hacerse daño porque esta es una mujer que necesita resolver muchas cosas con ella misma antes de comenzar una relación y yo estoy de acuerdo”.

Además, aseguró concordar con el hombre que decía que mostrar el cuerpo en fotos no es una cuestión de empoderamiento femenino: “no es quieran empoderarse porque si está fuera la idea subiría este contenido en Pinterest o Tumblr y no en TikTok”.

“Estoy de acuerdo porque una cosa es que tú subas una foto en vestido de baño porque te sientes divina y otra es que pongas tu cola en primer plano, poner tus bubbies haciendo movimientos que lo único que van a inspirar es sexualidad y no lo había pensado, pero esta es una persona que necesita aprobación, likes y comentarios para sentirse bien y así muy difícilmente va a tener una relación sana”, concluyó la modelo.

Si bien su video ya tiene más de un mes de publicación, se ha comenzado a viralizar hasta ahora por las respuestas que le han dado otras mujeres que consideran su postura como algo machista e hipócrita, teniendo en cuenta que ella surgió de un reinado que siempre ha dictado un prototipo de belleza y no cuenta con las mujeres que estén fuera de él.

Las revoltosas es un perfil en Instagram que busca armar una comunidad en la que se hable de feminismo, tendencias y arte. En su cuenta de Instagram hicieron una reacción a las palabras de la modelo y analizaron lo que ellas consideran que está mal.

“Decir que una mujer muestra su cuerpo es por aprobación masculina y no porque le da la gana es seguir perpetuando un discurso en el que el cuerpo femenino es un cebo para cerdos y que la libertad femenina es una utopía, que si la mujer se sale de los discursos sociales entonces la hace indigna de una relación y no merece ser querida”, dice una de las mujeres de esta comunidad.

Además, le recordaron su participación en los reinados de belleza y le recordaron que a pesar de estar en un concurso en el que obligan a una mujer a tener un prototipo de belleza para poder pertenecer no la hizo menos para merecer amor y por eso ahora goza de una linda relación con el locutor e influenciador Diego Sáenz.

“La reflexión no es caerle encima por su discurso machista, sino entender que el amor no se debe confundir con estas cosas, quien te ama te acompaña en todos tus procesos y no tiene por qué molestarse por si subes una foto mostrando de más, pues si pelean por esto, el problema no es de la mujer sino de la inseguridad del hombre”, finalizó.

En TikTok también otras mujeres reaccionaron al video de Laura Barjum calificándolo de “irónico” por su participación en los reinados de belleza: “asumir que un hombre va a sufrir por salir con una mujer que se tome fotos de la cola en primer plano porque va a ser tortuoso, no solo es errado, sino que también es violento porque perpetua muchos estereotipos”, dijo una usuaria identificada como Unicornia Najar.

“Acerca de decir que es empoderamiento si se suben las fotos a Pinterest o Tumblr no tiene sentido, porque la diferencia de esas redes sociales con TikTok e Instagram es el alcance a las personas, entonces básicamente quieres decir que es válido subir esas fotos si no las ve nadie”, concluyó.