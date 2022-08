Otra víctima de los biopolímeros: Marcela Reyes casi se muere por querer seguir los estereotipos

Marcela Reyes es una DJ que se hizo muy popular en Colombia no por su música y su trabajo, sino por ser la protagonista de un video viral en el que ella patea la puerta de una habitación de lo que parece ser un hotel, insultando a una mujer que estaría con su pareja siéndole infiel mientras un celador pide refuerzos.

Esto la catapultó a la fama en Colombia, pues aprovechó que estaba en boca de todos por este escándalo, para impulsar su carrera y también sus redes sociales; desde este episodio, se han escuchado varios chismes acerca de su vida personal.

Sin embargo, la mujer carga con un problema de salud debido a los biopolímeros, los famosos componentes moleculares utilizados por las personas para hacerse mejorías estéticamente, pero que en varios casos ha terminado mal.

Cabe recordar que el caso más reconocido de daños a la salud por biopolímeros es el de la presentadora Jessica Cediel, quien ha librado batallas para salir adelante y se siente arrepentida por su exceso de vanidad.

Marcela Reyes vive un drama por aplicarse biopolímeros en la cola

Marcela Reyes le contó al programa La Red Caracol lo que ha pasado desde que comenzó a tener complicaciones de salud debido a los biopolímeros: “le dije a mi mamá que me estaba muriendo, llamaron a la ambulancia y yo estaba sin ropa debido a la alta fiebre que tenía, cuando me levantaron me vi la cola y estaba roja quemada”.

La mujer confesó que se dejó llevar por la vanidad y que solo tenía dos opciones para aumentar su cola fácilmente: las prótesis o unas vitaminas, que terminaron siendo los biopolímeros: “En ese entonces la moda era ver mujer súper voluptuosas en la televisión en las ferias; tenía dos opciones o los implantes o la vitamina C, pero los implantes me salían muy caros, así que opté por las vitaminas porque veía que las colas quedaban hermosas”.

“Una parte de la cola se me empezó a poner oscurito y así fue avanzando hasta que empezaron los dolores. Una vez me enfermé y me dio una fiebre fuerte, empezaron a darme medicamentos porque pensaban que era un virus, pero no se me quitaba”, apuntó la DJ, quien agregó que ahí se fue al hospital.

“El doctor me dijo que eran biopolímeros, me intervinieron la primera vez y duré mal 20 días, el proceso sigue y es traumático porque tienen que seguirte retirando, quedan cicatrices, la piel se cuelga porque queda vacío y cada vez en lugar de solucionarse vienen más problemas porque toca ser muy cuidadoso”, dijo.

La artista contó que, durante su procedimiento, decidió ir a trabajar a pesar de tener una sonda porque ya había cancelado muchos compromisos y tenía muchas multas encima.

Pese a la amarga experiencia que pasó con este procedimiento estético, Marcela Reyes optó por ponerse implantes en la cola: “Me han criticado porque me dicen “todo lo que has pasado y te pusiste prótesis”, pero ellos no saben por lo que uno pasa, cuando uno se para desnudo y ve la nalga que le cuelga como si uno tuviera 90 años y por más que cortaran piel se veía igual, por eso decidí rellenar ese hueco con los implantes”.

Sobre la vitamina C que le ofrecieron a Marcela Reyes, la presentadora del programa Mary Méndez comentó que a ella también se la ofrecieron, diciéndole que le iba a ayudar a tonificar su cola, pero que ella no aceptó y le dice a las mujeres que le escriben que sean precavidas con ese tema.