Nacho, de La Voz Kids, aclaró si su actual pareja tuvo que ver con su divorcio: “la destruyeron mediáticamente”

Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, es uno de los artistas venezolanos más reconocidos en Latinoamérica y el mundo que, en estos momentos, se encuentra radicado en Colombia debido a que es uno de los entrenadores de La Voz Kids.

El reality se encuentra en la fase de batallas en donde los equipos de cada entrenador deben elegir entre sus mismos participantes los nueve mejores para después competir por ganarse el concurso; para esta misión, Nacho sumó a Cali & el Dandde para que los ayuden en este proceso.

El venezolano se encuentra viviendo en Bogotá en compañía de su pareja, la periodista Melanie Millie y su hija menor, Mya. La relación de Nacho con la comunicadora comenzó en 2019, cuando se conoció que el cantante se había separado.

La exesposa de Nacho se llama Inger Devera, con ella tuvo una relación de nueva años, cinco como casados, y tuvieron tres hijos; sin embargo, cuando se comenzó a conocer que se separarían, se comenzó a especular que había sido por una infidelidad del artista.

Nacho aclara si se divorció por culpa de su actual pareja

En una entrevista con la Revista Vea, Miguel Ignacio Mendoza relató cómo fue que conoció a Melanie: “estaba planificando una gira de conciertos en Venezuela y necesitaba una sesión de fotos, un amigo me dio su contacto y me dijo que ella me podía ayudar. Le escribí y ella me respondió. Empezamos a hablar sobre muchos temas y de repente ya le estaba contando mi vida”.

Cuando esto pasó, Nacho ya llevaba tres meses separado de Devera, pero no había dicho esto a la opinión pública, por lo que cada vez que los veían juntos, cuando todavía eran amigos, la gente comenzaba a especular que él estaba siendo infiel.

“Nos vieron llegar juntos a unas premiaciones musicales, porque yo la invité, y como yo no había anunciado mi separación, a pesar de que habían pasado muchísimos meses, la gente especuló sobre su presencia en mi vida y sobre su supuesta responsabilidad en mi ruptura”, dijo.

Nacho aseguró que fue un error no haber hecho pública su separación, pues tanto él como Melanie fueron víctimas de muchas críticas mediáticas: “Cometí el grave error de no anunciar esa separación porque yo tenía como un pequeño resentimiento cuando empecé a entender que no todo el que te sigue, te sigue para quererte. Yo como que sentía que mi vida privada era mi vida privada, pero en realidad era muy pública”.

Sin embargo, el venezolano afirmó que los señalamientos de los que fueron víctimas en vez de alejarlos, los unió más como pareja: “Ella se mantuvo firme ante las críticas, la destruyeron mediáticamente, sobre todo la prensa latina en Estados Unidos… En la pandemia le dije: ‘Bueno, pero vamos a intentarlo, entonces vamos a estar juntos”.