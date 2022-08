Claudia Bahamón se sinceró y habló de cómo se siente desde que se retiró las prótesis mamarias: “estoy sana”

Claudia Bahamón es una de las presentadoras colombianas más queridas por la gente debido a su carisma, su profesionalismo, su belleza y por el hecho de estar alejada de escándalos y chismes. Recientemente los televidentes la vieron como anfitriona en MasterChef Celebrity.

En estos momentos, la mujer se encuentra en Los Ángeles, en donde vive con su esposo, el director de cine Simón Brand, y sus dos hijos: Samuel y Luca, tomándose unos días de descanso y aprovecha para hablar de diferentes temas con sus seguidores.

Recientemente le preguntaron por sus fobias y ella señaló que son varias: “Los ratones, las culebras, las lagartijas, el vacío (tipo saltar de un bungie o lanzarme de paracaídas. Últimamente siento, aunque no es tan fuerte a los huecos”.

También le preguntaron por su relación con Andrea Serna y Carolina Cruz, con quien compartió la presentación de la sección de entretenimiento en Noticias RCN: “Yo a las dos las amo desde siempre y por siempre. Llevo 18 años lejos de ellas, pero cuando nos hablamos o nos encontramos es como si no pasara el tiempo. Las admiro como mamás, como hijas, como mujeres y como profesionales. Carolina Cruz y Andrea Serna, seguro si viviera full time en Colombia me colaría sin preguntarles al Petite Comité”.

Claudia Bahamón habla sobre cómo se siente tras retirarse los implantes mamarios

Otra de las preguntas que le hicieron fue acerca de la decisión que tomó de retirarse los implantes mamarios, la duda que tenían sus seguidores era saber cómo se siente ahora que no los tiene y ella no solo respondió, sino que dejó una reflexión.

“Estoy sana. Amo verme y regresar a lo natural”, exclamó Bahamón, quien aprovechó para dejar una respuesta que ella misma dio a la Revista Alo cuando le preguntó qué consejo le daría a las mujeres que quieren operarse.

“No quiero que luego de leerme la gente comience a pensar cosas erradas de la decisión que tomé, pues algo que tengo claro es que esto lo hice por mí y no por nadie más. Entiendo que todos los cuerpos son diferentes, así como el sentir de cada uno. Y por eso también sé que no soy nadie para juzgar el accionar de otro. No crítico a quienes tengan implantes y quiero que esto quede muy claro. En cambio, busco dar ejemplo a partir de mi experiencia y a quien le llegue el mensaje bien y a quien no también”, aseveró.