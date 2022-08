“María Alejandra no más”: Tatán Mejía no se aguantó un juego de manos de la presentadora

Recientemente la presentadora Maleja Restrepo le quiso dar a la exestrella de ‘Master Chef Celebrity Colombia’ Tatán Mejía una demostración de cariño, pero que por poco acaba en un regaño.

Todo quedó registrado en un video que publicó Maleja en el que se les ve a ambos estar en el carro. En una de las calles Maleja Restrepo empieza a grabar y Tatán Mejía luce normal, pero de repente ella dice “Ay es que me dan ganas como de agarrarlo, venga”, mientras presiona varias veces con la mano el costado del deportista quien va al volante.

Inmediatamente se detienen y se abrazan, pero otro ataque está por venir desde el cuello y hombro a lo que Tatán comienza a exclamar “Despacito, despacito, despacito. Mi amor me está aporreando, me está pellizcando ¡María Alejandra no más!”.

Ante esto Maleja se detiene, mientas quedan en un silencio incómodo para mirar a la cámara y sonreír, pero Tatán agregó que “cuando lo chuzan a uno así en las costillas en muy súper incómodo”. Luego finalmente lo que hizo fue pedirle un beso y decirle que así era mejor.

“Estos ataques que amo 😂 el día que no se los haga le van hacer falta Tatán Mejía Pd: lo que más rabia 😡 le da es cuando lo cargo 😂”, escribió al pie del video la presentadora Maleja Restrepo.

Juegos de pareja entre Maleja Restrepo y Tatán Mejía

Querer morder, pellizcar o apretar a quien se ama, podría catalogarse como una expresión de ternura que surge ante la persona amada y a lo que muchos describen como “agresión tierna”.

Aunque puede parecer algo negativo, ese tipo de juegos en pareja no es más que un acto de amor desmedido que es una reacción para controlar las emociones.

Es por ello que a muchas parejas les excita este tipo de demostraciones. Además, es una práctica sexual muy común y que son la prueba de una relación intensa y especialmente placentera.