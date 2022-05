Maleja Restrepo y Tatán Mejía en un insinuante video sobre juegues sexuales

Hacer contenido en pareja es muy divertido para muchas personas y más cuando se trata de temas de la intimidad, como el caso de Maleja Restrepo y Tatán Mejía quienes en Instagram publicaron uno que acaparó la atención de todos.

Se trata de un pequeño extracto de stand up comedy de la humorista Raquel Torres quien comenzó a hablar en un evento sobre un juguete sexual y sus beneficios en comparación con lo que puede o no hacer el hombre.

“Cuando salió el satisfayer y todo el boom este del satisfayer. Luego había como bulos, en plan: ‘No uséis mucho el satisfayer, no lo uséis mucho porque se te acostumbra el coño y luego nada te parece igual’. Y es como, que seamos nosotras las que no tenemos que usar el satisfayer mucho para que no nos acostumbremos, en el lugar de vosotros subir el nivel hasta llegar al satisfayer”, dice la española.

Pero en el video del remix por parte de Maleja Restrepo y Tatán Mejía hay muchas caras sorpresivas y sobre todo de risas en el rostro de ella a quien se nota que disfruta a plenitud lo comentado por la comediante.

Las reacciones al video de Maleja Restrepo y Tatán Mejía

De hecho, en el pie de publicación lanzó un mensaje para todos los hombres con respecto al tema del video, en el que no dejó la oportunidad de mencionar a Tatán, por lo que de inmediato las reacciones no se hicieron esperar. “Están advertidos: A subir el nivel pelaos 😂 Tatán Mejía #satisfyerpro2″.

“Razón lleva 👏👏👏 si no quieres que te reemplacen por el Satisfyer ya sabes que hacer”, “Ja ja ja ja suban de nivel, ¡comiencen hacer un mejor trabajo que el satisfiyer!”, son parte de los comentarios.

Sin embargo, aunque muchos le dieron la razón, otros simplemente se fueron por una opinión más inhibidora y llena de tabú. “La misma razón por la cual el hombre no debería ver pornografía ni masturbarse … porque después ninguna mujer lo satisface y daña sus circuitos cerebrales hasta el punto que solo lo satisface la perversión”.