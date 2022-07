Maleja Restrepo quiere que le “pelen la yuca”

Y es que lo aprendido por Tatán Mejía en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ no pasó por alto en su casa. Ahora parece que Maleja Restrepo se aprovecha un poco para ponerlo a cocinar, pues no está de más tener un chef en casa y qué mejor que uno que aprendió de los grandes de la cocina.

Es así como recientemente recrearon un divertido video en el que la exestrella del programa de cocina está haciendo un corte de carne muy concentrado, pero de repente Maleja Restrepo aparece con una insinuante petición. “Amor usted que es chef… Péleme la yuca”, de inmediato Tatán Mejía reacciona de una manera inesperada, pues queda completamente sorprendido mientras Maleja Restrepo le guiña el ojo.

Al mismo tiempo, un hecho curioso queda al descubierto, y es que la petición que muchos catalogaron como de doble sentido, por alguna razón el motociclista mira su reloj, como comparando la hora para ver que aún es temprano para la intimidad.

El video se llenó de reacciones de parte de los seguidores de ambos quienes no dudaron en llenar de carcajadas el post. “Ja ja ja ja ja no solo la yuca si no también el plátano 😂 😂 😂” y “😂 😂 😂 pelar yuca es muy maluco, ahora que es chef que colabore 😂 😂 😂”, destacan entre los comentarios de los seguidores.

El día que los familiares de Maleja y Tatán descubrieron su juguete sexual

No hay ninguna duda de que en las carteras de las mujeres cabe absolutamente todo lo que se pueda, y más cuando de repente un asunto de la intimidad puede surgir, tal como le sucedió a Maleja Restrepo en la recreación del video.

Pues en el clip aparece sentada y reunida en familia alrededor de una amplia mesa, sobre ella pone su cartera de mano y comienza a vaciar el contenido como si hubiera algo que anda buscando, y que al parecer no quiere aparecer.

Y es allí como en medio de llaves y otros objetos personales sale a la luz un juguete sexual femenino, que queda al descubierto ante la mirada atónita de todos. Ya que cada uno de los familiares mira con asombro el objeto.

Tatán sin mucho afán lo toma como si fuese un inhalador de bromuro, mientras hace la mueca como si lo estuviera usando tratando así de despejar las dudas entre quienes no sabían de qué se trataba.