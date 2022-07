Familiares de Maleja Restrepo y Tatán Mejía descubrieron su juguete sexual y así reaccionaron

No hay ninguna duda de que en las carteras de las mujeres cabe absolutamente todo lo que se pueda, y más cuando de repente un asunto de la intimidad puede surgir, tal como le sucedió a Maleja Restrepo en la recreación del video.

Pues en el clip aparece sentada y reunida en familia alrededor de una amplia mesa, sobre ella pone su cartera de mano y comienza a vaciar el contenido como si hubiera algo que anda buscando y que al parecer no quiere aparecer.

Y es allí como en medio de llaves y otros objetos personales sale a la luz un juguete sexual femenino que queda al descubierto ante la mirada atónita de todos. Ya que cada uno de los familiares mira con asombro el objeto.

Solo una de las presentes logra identificar lo que es, mientras que los demás quedan confundidos. Y ante unos segundos de tensión la exestrella de ‘Master Chef Celebrity Colombia’ Tatán Mejía lo toma.

Este sin mucho afán lo toma como si fuese un inhalador de bromuro mientras hace la mueca como si lo estuviera usando despejando las dudas entre quienes no sabían de qué se trataba y la otra dando un trago largo de una gaseosa por tener más que claro el significado.

Era de esperarse que la publicación de ambas estrellas se llenase de reacciones de parte de sus seguidores quienes no dudaron en identificar el juguete sexual y confesar el uso que le dan en la intimidad.

“Esto me supera y me representa ja ja ja ja ja los amooooooooooooooo”, es una de las reacciones que vino de parte de la presentadora Carolina Cruz Osorio. Mientras que otro de los comentarios fue en una de las presentadoras del ‘Desafío The Box’ Gabriel Tafur “Jajajajajajajajajajaja me meo 😂”.