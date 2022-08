‘Doña Florinda’ demandaría a Shakira por copiarse de ‘El Chavo del 8′ en su última canción

Parece chiste, pero podría ser realidad. Florinda Meza, reconocida casi mundialmente por su icónico papel de ‘Doña Florinda’ en ‘El Chavo del 8′, que se convirtió casi que en patrimonio latinoamericano. Florinda y Shakira podrían no tener nada en común, pero resulta que ahora la actriz estaría bastante molesta por el último video de Shakira, pues asegura que se parecen demasiado a los pasos del ‘Chavo’.

La última canción de Shakira se ha vuelto un éxito mundial. ‘Te felicito’ al lado de Rauw Alejandro, ha pegado en todas las listas musicales y mucho más en redes sociales. Toda la canción es muy buena, pero el paso principal que hace tanto Shakira como Rauw, ha llamado la atención especial de Florinda Meza, pues se cree que posiblemente, ese paso ya se vio antes en su esposo, dato que parece que no le gustó mucho.

Según varios rumores que vienen sonando con fuerza cada vez más, Florinda podría tomar acciones legales contra Shakira. Debido a un video que compara el paso con ‘la garrotera’ del Chavo, puso en duda a los familiares del fallecido actor mexicano, hasta el punto de querer hacer algo en contra de la barranquillera.

A pesar de que los rumores están sonando cada vez más, no se sabe con certeza si la información es verás. Pues el equipo de la cantante no se ha comunicado para verificar si la demanda llegará o las amenazas son reales o no.

Muchos seguidores de la colombiana están demasiado preocupados por ella, sobre todo porque consideran que no está pasando por su mejor momento, pues aparte de la separación con Piqué, tiene que resolver todo el asunto legal con la fiscalía española, qué la acusan de evasión de impuestos.

Habrá que esperar un poco más de tiempo para saber en qué termina la situación con Florinda Meza y el resto de temas legales de la colombiana.