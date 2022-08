Sebastián Silva casi se queda sin casa por una pelea de pareja que destruyó todo

Sebastián Silva es considerado uno de los actores y presentadores más simpáticos de Colombia, además de ser un gran creador de contenido. Esto le ha dado una gran visibilidad a la hora de hacer su carrera profesional, lo que trae con ello más ingreso económico. Gracias a eso, Sebastián ha tenido la oportunidad de comprar bienes, como el mismo apartamento que tenía en Airbnb, que salió afectado en la discusión de pareja.

En redes sociales, el actor compartió varias historias contando lo que había pasado, bastante preocupado y decepcionado, ya que incluso, el hombre quiso botar a la mujer por el balcón:

“Ustedes no tienen idea de la densidad de noche que acabo de vivir. Yo tengo un apartamento en Airbnb y hoy se lo renté a alguien e imagínense que era una chica y me llaman y me dicen que están golpeando a alguien en mi apartamento y que están destruyendo todo, entonces me toco salir corriendo para allá y el ex de esta chica la persiguió y se le metió al apartamento y empezó a romperlo todo y empezó a volver nada absolutamente todas las cosas que yo tenía en el apartamento. No puedo creer que existan personas así, afortunadamente la policía llego e hizo un trabajo increíble, pero ¿qué necesidad de que pase todo esto?” afirmó el actor

A pesar del desastre, Sebastián no perdió la oportunidad para dar una pequeña reflexión respecto a lo importante de reconstruirse aun cuando todo se ha roto, ya que eso le da mucha más fuerza para seguir “no tengo miedo de que me rompan en mil pedazos, que me destruyan, eso solo significa que estoy vivo, pero siempre agarraré uno de esos pedacitos de mi alma para volver a crear, para volver a creer”

No se sabe qué pasó con los daños del apartamento, pero por lo que dejó saber Sebastián, las cosas se habrían solucionado de la mejor forma, ya que, afortunadamente, la policía llegó a tiempo.