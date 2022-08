Arelys Henao denunció que la intentaron tumbar con una presentación en la posesión presidencial

Para la posesión presidencial de Gustavo Petro como nuevo mandatario del país se convocaron a cinco artista que se presentaron en diferentes sectores de Bogotá, ellos fueron Aterciopelados, Adriana Lucía, Nidia Góngora, Los Gaiteros de San Jacinto y Edson Velandia.

Sin embargo, los ‘amigos de lo ajeno’ vieron una oportunidad para estafar, haciéndose pasar por organizadores de eventos que llamaban a diferentes artistas y managers para ofrecerles que se presentaran en la posesión presidencial.

Durante una entrevista en la emisora Tropicana, la cantante Arelys Henao denunció que a ella la intentaron tumbar con esta modalidad, pero que gracias a su pareja, quien también es su empresario, no lo lograron.

Intentaron tumbar a Arelys Henado con una presunta presentación en la posesión presidencial

De acuerdo con su relato, la mujer fue contactada por el supuesto empresario porque la nueva primera dama, Verónica Alcocer, la quería tener en la posesión presidencial: “resulta que antes del evento, unos ocho días, nos llamó un dicho empresario que tenía logo y todo en su WhatsApp de empresa de organización de eventos y nos dijo que la esposa del doctor Petro quiere tener a Arelys para el 7 de agosto y dijimos claro, el artista debe estar donde lo contraten sin importar las ideas políticas, uno está donde el público lo quiere”.

“Dijimos que sí íbamos y nos dijeron que las condiciones para ir era con traje blanco, los músicos deben ir de negro, no se permite fotógrafos, la presentación sería a las 4:00 pm, todas las especificaciones y yo llamé a mi diseñador pidiéndole un vestido con ciertas características”, continuó la artista.

Sin embargo, cuando les enviaron el contrato, llamaron al empresario de Arelys Henao diciéndole que había un inconveniente: “Nos llama la secretaria y dice que pasó algo y es que el empresario que nos está contratando está pidiendo una plata de una póliza, como ya nos han intentado estafar así, mi esposo le dijo que de lo que nos va a pagar saque el dinero de la póliza”.

Ante la respuesta de su empresario y esposo, la mujer les dijo que no era posible, a lo que él no accedió a pagar por adelantado la póliza y la supuesta secretaria solo lamentó que Arelys no se pudiera presentar en la posesión presidencial.

“Estafaron a muchos artistas con el mismo cuento de la posesión presidencial, pero yo no las tengo de azúcar, yo no me dejo estafar. Han intentado estafar a los artistas nuevos diciendo que por un feat con un artista grande deben pagar 400.000 pesos, entonces ha sido muy difícil”, comentó la artista.

Por último, Arelys Henao envío un mensaje a los nuevos artistas para que no caigan en este fraude: “yo quiero decirles que no hay que pagar pólizas por adelantado a un concierto a nadie ni tampoco pagar por un feat con ningún artista, si el manager o el artista directamente no habla, pues no lo hagan”.