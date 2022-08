Valkyria reveló lo más complicado del El Desafío: “Me partió el corazón”

Andrea Olaya, participante y vencedora del ‘Desafío The Box’ bajo el nombre de Valkyria, deportista huilense, reveló lo que ella considera que fue lo más difícil del concurso de Caracol Televisión.

Vea también: ¿Perdonaría una infidelidad a cambio de una cirugía estética?

Poco más de un mes después de la finalización del programa, Valkyria recordó algunos de sus momentos más difíciles en el concurso. Ella dejó ver, en conversación con el presentador Diego Pascuas, su lado más sensible cuando habló de lo que más llegó a afectarle durante las grabaciones del programa.

En primer lugar, se refirió a los retos en competencia. Ella reconoció que le dolió mucho ver el sufrimiento de sus compañeros del equipo de ‘Alpha’, donde ella también militó antes.

Alpha no tuvo alimentos durante una semana y aun así tuvieron que atravesar una prueba en la que debían cortar madera.

La concursante confesó que hubo un arreglo con el equipo ‘Gamma’ para asignarle el castigo a su exequipo, pero ella, según contó, no fue parte de ese acuerdo y no pudo evitar sufrir a la par de sus compañeros por ver el estado en que se encontraban.

Mi equipo hace un arreglo con el equipo de Gamma para mandarles el castigo de la madera y el chaleco al Alpha.

Yo no sabía que iba para ellos porque se suponía que el equipo que no había comido, se cuidaba un poquito.

Yo no tuve participación en el acuerdo, me dio muy duro, eran mis amigos, estaban demasiado desgastados.

Los tenía al lado y veía cómo estaban sufriendo, cómo se quedaban dormidos con los serruchos en las piernas.

Quería ayudar y obviamente no me dejaban porque el formato no lo permite.

— Valkyria