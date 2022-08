Marcela Reyes habría demandado al papá de su hijo y así lo reveló

Marcela Reyes se hizo famosa por la escandalosa infidelidad que Dj Exotic, el papá de su hijo, le hizo con una de sus mejores amigas. El video se hizo viral, pero ella aprovechó esa visibilidad que muchos medios le dieron para impulsar su propia carrera. Ahora que los dos protagonistas de la historias están separados, al parecer, no llevarían una muy buena relación.

Según varios, lo más difícil de la separación de parejas, son los hijos, quienes suelen ser los más afectados en toda la relación, es por eso que Marcela Reyes ha tratado de ser lo más pacífica con Dj Exotic, quién siguió su relación con la que fue la tercera implicada en el matrimonio de los dos djs. Sin embargo, esto no se estaría llevando de la mejor forma debido a la irresponsabilidad que muchas veces Marcela ha dejado entre ver en sus redes sociales.

¿Qué pasó?, en una dinámica de su Instagram le pidieron que mostrara el chat que tenía con el papá de su hijo, pero en vez de eso, Marcela mostró uno con sus abogados, en los que se vía claramente un documento que decía ‘Carta alimentos hijo’.

A pesar de que ella no explicó muchos, dejó claro que su relación con Dj Exotic no solo es nula, sino que incluso problemática, pues él no estaría cumpliendo con los requisitos mínimos que su hijo necesita.

¿Dj Exotic no responde por su hijo?

Según lo que se ha podido ver en las redes sociales de ella, es que el Dj no responde de la mejor manera, pues Marcela Reyes en reiteradas ocasiones ha hablado del tema afirmando que un hijo no solo se mantiene con pequeñas cantidades de plata, sino que todo cuesta, además que no solo se trata de plata, sino de tiempo de calidad y acompañamiento continuo, lo que Dj Exotic, según ella, no cumple