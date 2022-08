La Voz Kids: “Mamá, papá, entré al equipo Nacho”: Niña que hizo la voz de Mirabel en ‘Encanto’

En el capítulo de este martes en La Voz Kids se presentó Antonia, una pequeña hija de padres vinculados con la música y la voz; su madre es locutora y su padre es productor musical, además, su hermano también está encaminado por este camino artístico.

El talento de esta pequeña la llevó a ser la voz de Mirabel cuando era pequeña en la famosa película de Disney ‘Encanto’, que fue hecha basada en la cultura colombiana y que, así mismo, contó en su doblaje al español con voces colombianas.

“Me considero un poquito famosa, ya que también me invitaron a presentar un festival de rock”, dijo Antonia, quien con su talento y sobre todo con su manera de ser, tiene llenos de orgullo a sus padres.

“Como ya conquisté el cine con mi voz, me falta conquistar a los entrenadores”, apuntó la menor, quien se subió al diamante de La Voz a interpretar ‘Dos oruguitas’ de Sebastián Yatra, que, precisamente, pertenece a la banda sonora de la película mencionada.

Con su interpretación logró cautivar a Nacho, quien no lo pensó dos veces y se giró para sumarla a su equipo; por fortuna para él, los otros dos entrenadores no se dieron vuelta.

“Me pareces un encanto”, le dijo el venezolano a Antonia, quien les contó que se dedica a grabar comerciales para medios de comunicación y que hizo la voz del personaje animado.

Los entrenadores quedaron asombrados al ver que tenían a la voz de Mirabel que le pidieron que les mostrara la voz y la menor no tuvo problema en decir frases de la película.

“Yo creo que los participantes que traen ese tipo de canciones se arriesgan muchísimo y creo que esa fue una de la razones, a parte de tu dulce voz, que me hizo girarme, porque son canciones que van acompañadas de visuales que te llevan a un mundo de fantasías y no siempre estas canciones solas lo logran, entonces me gusta que te guste arriesgarte, es un acto de valentía”, le dijo Nacho antes de despedirla.

“Mamá, papá, entré en el equipo Nacho”, dijo Antonia con la voz de Mirabel y se fue a celebrar con su familia el acceso a la siguiente ronda de La Voz Kids.