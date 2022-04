Marcela Reyes habla de malos padres y ataca a su ex

La mayoría conoció a Marcela Reyes por su espectáculo al casi tumbar la puerta luego de enterarse que su novio Dj Exotic o Daniel Salinas, como es su nombre real, estaba en la cama con otra mujer. Por supuesto el video de Marcela pateando la puerta se hizo viral en todas las redes sociales, pues Daniel estaba en dicha habitación de hotel con una de las amigas más cercanas a la dj.

A pesar de la exposición y los comentarios, Valeria, la mujer en cuestión y Dj Exotic siguieron su relación, Marcela continuó son su vida y ello, para algunos de una forma totalmente descarada, no solo se fueron a vivir, sino que a través de las redes sociales afirmaron que se casarían y tendrían más hijos, lo que fue criticado por muchos seguidores quienes decían que definitivamente no les había bastado con todo lo que había pasado.

¿Cuantas veces se ha casado Marcela Reyes? Ante esta situación, suponemos que Marcela quedó muy marcada, sin embargo, encontró de nuevo el amor en B King, convirtiéndose en su segundo matrimonio y con el que actualmente esta, prácticamente convirtiéndose en el papá de Valentino, hijo de la dj y el tema principal que por el que ella decidió atacar, dejando en evidencia que Daniel no era el mejor padre “Yo les puedo compartir un pensamiento como mujer y es el siguiente, los hijos son lo más hermosos, yo no tengo un amor más grande que el de él y volvería a tenerlo mil veces, no me arrepiento de nada, pero niñas, tengan su estabilidad económica ustedes para que cuando esas bendiciones lleguen no tengan que depender de nadie porque lastimosamente la mayoría de padres, suelen ser padres que abandonan, padres irresponsables, entonces si tenemos esos hijos podamos ser mujeres independientes y podamos sostenerlos y no estar detrás de un papá rogando pa que ayude, para que vaya al colegio, para que en verdad ayude, yo por lo tanto sigo trabajando para ser esa mujer independiente”.

Ante este comentario varios apuntan que definitivamente Marcela dejó en evidencia a Daniel como padre irresponsable.