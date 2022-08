Amigos de colegio prometieron casarse si seguían solteros después de 10 años y cumplieron

Esta historia de amor ocurrió en Ecuador y se viralizó por un video de TikTok que subió la mujer protagonista de este idilio. Genesis Cueva y Giovanni, su mejor amigo desde el colegio, se hicieron una promesa que se cumplió muchos años después.

Según el video subido por ella, cuando tenía 15 años hicieron un compromiso con su amigo y era que si en 10 años seguían solteros se casaban, algo a lo que él accedió y cerraron el trato.

En el clip, después de contar la promesa que se hicieron, apareció una imagen de los dos casándose por lo civil, por lo que, diferentes usuarios comenzaron a pedirle a la mujer que contara la historia completa.

Genesis comenzó a publicar una serie de videos en la que comenzó a contar toda la historia de amor y lo que pasaron para por fin estar juntos.

Historia de amor de los amigos que se cumplieron la promesa de casar si seguían solteros tras 10 años.

Genesis y Gioavanny fueron construyendo su amistad en diferentes actividades del colegio y ella comenzó a fijarse en él; sin embargo, no fue recíproco, así que ella buscó la manera de darle celos para ver si era cierto que no sentía nada por ella.

Pero su plan no funcionó, pues su amigo la felicitó por su nueva relación amorosa, luego Génesis dejó al chico con el que estaba, pero Giovanny consiguió novia, así que se empezaron a distanciar hasta que su amistad se enfrió por un tiempo.

Luego Giovanny se fue a otra ciudad a estudiar y ella consiguió otra relación sentimental que le duró cuatro años, y cuando todo parecía que cada quien tomaría caminos distintos, el destino les tenía otros planes.

Tiempo después, la joven se enteró que Giovanni estaba de regreso y el encuentro fue muy emotivo: “fue muy bonito, nos abrazamos, nos contamos historias y chismoseamos de todos los años que nos perdimos. Quedamos en que íbamos a mantener la comunicación”.

En el reencuentro ya estaban solteros, pero ninguno habló de sus sentimientos ni mucho menos de la promesa que se hicieron cuando eran niños; ella le mandaba indirectas, pero no estaba funcionando hasta que se decidió a declarársele a Giovanni.

“Aproveché que él vino a mi casa un día. Le quedé mirando fijamente y le dije: tú me gustas, me encantas. Desde el primer día que te vi, me enamoré de ti. Siento no haberlo dicho antes, pero tenía miedo de perder tu amistad”, contó la mujer a sus seguidores de TikTok.

El video más viral acumula más de 10 millones de reproducciones, alrededor de dos millones de likes y cientos de comentarios felicitándola por su historia de amor.