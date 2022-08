¿Será un guiño? Laura Acuña, de La Voz Kids, extraña lo que hacía en ‘Muy Buenos Días’

Laura Acuña es una de las presentadoras colombianas más reconocidas de la televisión nacional que actualmente se encuentra trabajando en el reality La Voz Kids, pero que en su trayectoria pasó, entre otros, por el programa matutino de Canal RCN, ‘Muy Buenos Días’.

La mujer duró varios años en este programa que era conducido por el recordado presentador Jorge ‘Jota’ Mario Valencia Yepes, quien falleció el 6 de junio del 2019 en el Hospital de Bocagrande de Cartagena.

Luego de la finalización del matutino, estuvo un tiempo trabajando en el Noticiero RCN hasta que anunció su salida y se incorporó en la competencia, el Canal Caracol, en donde ha presentado el reallity ‘La Voz Kids’ y estuvo un tiempo en ‘Día a Día’, el programa de la mañana.

Laura hizo, a través de su cuenta de Instagram, la dinámica de preguntas y respuestas en la que sus seguidores le preguntan cosas sobre su trabajo y su vida y ella les responde.

Laura Acuña extraña lo que hacía en ‘Muy Buenos días’

Una de las preguntas que le hizo un fanático fue sobre su paso por RCN: “Lau, extraño tanto la época de Muy Buenos días y escuchar tus carcajadas” a lo que ella contestó: “yo también tengo mis momentos, no creas, a mi también me da guayabo”.

“De hecho en estos días he estado acordándome de ‘Jota’ no sé por qué y me encontré con Tatiana Franco también, entonces sí da guayabo”, complementó Acuña su respuesta.

Además, la presentadora también se refirió a si le gustaría presentar en ‘Día a Día’, programa matutino de Caracol en el que ya estuvo por una temporada por la ausencia de Carolina Cruz: “nunca digo que no, nunca lo he pensado, tampoco me han hecho la propuesta, creo que ahorita tienen un súper equipo y yo también estoy feliz haciendo lo mío”.

Las historias de Laura Acuña hablando de este tema fueron descargados por diferentes perfiles dedicados a la vida de los famosos y son muchos los internautas que han opinado acerca de verla en el matutino de Caracol.