Yina Calderón ‘amenazó’ a los amigos con los que tomó todo el fin de semana, ¿qué pasó?

Yina Calderón esta siendo tendencia, como raro, en redes sociales. La creadora de contenido se niega a dejar de que hablar, por eso, y sin importar que, se la ha pasado subiendo contenido incluso en estado de ebriedad, lo que genera que muchos seguidores comenten de ella y de su vida. En esos videos grabados mientras estaba tomada, muchos se han percatado que no fue la única, sino que incluso, los amigos que siempre la acompañan, también estaban bastante tomados.

La relación que ha tenido Yina con el alcohol no ha sido la mejor, de hecho, su mamá y su papá han tratado de alejarla de aquél mundo, pero sus amigos, que les gusta también estar en fiesta, no hacen fácil el trabajo.

Pero Yina no desaprovechó la oportunidad para dejar las puntos sobre la mesa respecto a esas amistades:

“Esto es un llamado, ya nos vamos a ir y Saltre va a descansar de nosotros. Esto es un llamado para mis amigos los vagos, que así como jartan conmigo todo el fin de semana, los necesito acá ayudando a trastear, porque o si no, vea, delante de mis seguidores que sin lo más sagrado de mi vida, que no les vuelvo a hablar, lo juro, lo juro y lo juro. Yo les voy a demostrar a ustedes, porque los amigos tienen que estar en todas las etapas de la vida, no solamente en las buenas, la jartadera, en las fiestas. Yo soy una persona que está todo el tiempo para ellos”

Y eso lo ha dejado muy claro últimamente, pues contó que se alejo de Will, quien solía ser su mejor amigo porque, casi que la ‘cambió' por otra persona, que sería ‘Epa Colonbia’. Esto deja completamente claro que no le da miedo dejar a un lado amistades que siente que ya no le suman a su vida.