¿Laura Acuña estará en ‘Día a Día?, así respondió la presentadora

Laura Acuña, podría ser una de las presentadoras más queridas y famosas del país, ya que desde hace años, Laura empezó su carrera desde muy pequeña, por lo cual, muchos, prácticamente, la han visto crecer en todo el sentido de la palabra. La presentadora siempre ha hecho parte del equipo de RCN, pero al parecer, quieren saber si prontamente estará en ‘Día a Día’ con sus amigas.

Hace poco se corrió el rumor de que supuestamente Laura estaba peleando con Carolina Soto, quien suele aparecer cada mañana al lado de Carolina Cruz, pero las dos presentadoras han dejado claro que no se trataba de nada de eso, de hecho, se llevan muy bien y se visitan, pero ya no con tanta frecuencia debido a los tiempos.

¿Laura acuña estará en ‘Día a Día’?

“Nunca digo que no, ¿sabes?, nunca lo he pensado y nunca me han hecho la propuesta. Creo que ahorita tienen un super equipo y yo también estoy feliz haciendo lo mío, entonces no” afirmó finalmente Laura Acuña, dejando claro que por ahora no está en sus planes cambiar de casa televisiva.

¿Laura Acuña extraña ‘Muy Buenos Días’?

La presentadora siempre ha sido muy sincera respecto a su pasado, sobre todo con dicho programa que fue su casa por tantos años y que fue, finalmente, la plataforma que le dio la fama y la experiencia con la que cuenta hoy en día.

En medio de una dinámica de preguntas en su Instagram aseguró que le daba mucha nostalgia pensar en ello “Yo tengo mis momentos, no crean. A mi también me da guayabo. Es más, en estos últimos días me he acordado mucho, no sé por qué, y me encontré con Tatiana Franco también, entonces, si me da guayabo”, aseguró la presentadora.