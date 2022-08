Yina Calderón agradece a ‘Epa Colombia’ por quitarle a un “lambón” de su lado

Yina Calderón se refirió en un nuevo capítulo con Daneidy Barrera, o como es mejor conocida: ‘Epa Colombia’. En esta ocasión fue a causa de Will García, quien solía ser amigo de Calderón, pero ahora se relaciona con Barrera.

A la huilense le preguntaron por él. Respondió ‘sin pelos en la lengua’ y le dijo que es un “lambón”

La empresaria de fajas tuvo su primer conflicto con Daneidy por un supuesto plagio en el negocio de las ‘keratinas’ por parte y parte.

Por un lado, Calderón afirmó estar en la búsqueda de la fórmula perfecta para el producto de cabello durante tres largos años, mientras que ‘Epa Colombia’ empezó, la consiguió y triunfó en pandemia.

Por su parte, Barrera le pedía respetar su emprendimiento a quien alguna vez fue su amiga y si quería triunfar o emprender, lo hiciera por ella misma, no para dañar a nadie.

Los usuarios de Twitter, a este punto de la pelea entre Influencers, parecen no tomar partido y despreciar los comentarios de ambas.

Yina calderon / Epa Colombia

🤜🤛

No saber vivir en comunidad — Karol Ximena. 🔱 (@qm_1927) August 1, 2022

¿Qué dijo ahora Yina Calderón?

A la exintegrante del programa ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ le preguntaron acerca de su relación con Will García, quien era uno de sus amigos íntimos. Yina se sintió traicionada porque García ahora es amigo de Daneidy, incluso después de hablar mal de ella.

Yo, la verdad, pensaba que él era mi amigo. Creo que fueron muchos años que estuve ahí, firme. Lo metía a todo lo mío, pero no es mi amigo. — Yina Calderón

La huilense se refirió al desprecio que siente por las personas hipócritas y atacó de frente a Will, quien ya no es su amigo por hablar con ‘Epa Colombia’ sino por lambón:

Lambón, lambiéndole a la otra (‘Epa Colombia’) allá en historias (de Instagram) y yo no sirvo para la gente hipócrita, conveniente y que ‘se le arrima al árbol que más dé sombra’. Eso no va conmigo, ustedes saben que yo odio la gente lambona. Entonces, no es mi amigo, ya no lo es — Yina Calderón

Sarcásticamente, Calderón le agradeció a Barrera por volverse amiga de su examigo, especialmente porque él hablaba mal de ella para quedar bien con Yina. A pesar de ello, no pudo negar que le afectó su ausencia y traición.

Me refiero al tema porque, obviamente, sí me duele porque fueron muchos años de amistad. Pero es la primera vez que le agradece algo a ella (‘Epa Colombia’), porque me está quitando a un ‘man’ que conmigo hablaba mal de ella Dios, gracias por alejarme a personas así de mi vida, a mí la gente doble me da ganas de vomitar y la (gente) lambona me aterra — Yina Calderón

También aseguró que no es cuestión de celos o toxicidad, sino de saber su papel en la amistad:

El hecho de que yo no la vaya con ella, no quiere decir que ustedes no la puedan ir, o un amigo normal o un conocido. Pero mis íntimos, los que dormían conmigo, los que algún día les tendí la mano, los ‘panas’, los que tú consideras tus amigos, que pensaban y decían mil cosas de ella. Y hoy ‘amiguis’, ‘amiguis’, ‘amiguis’. No puedo, o es blanco o es negro, pero no puedes estar a los dos lados al mismo tiempo, en mi mundo no. — Yina Calderón

Aun así, Yina sabe con quién cuenta en realidad y defendió a Junior Flores como su más íntimo amigo, en quien confía y sabe que no la traicionará así.