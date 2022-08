‘Epa Colombia’ habló de la broma Dani Duke y ‘La Liendra’ a Daiky Gamboa, ¿era real?

‘Epa Colombia’, aparte de ser conocida por ser una de las empresarias más grandes de Colombia, también lo es por ser demasiado controversial por sus comentarios en redes sociales. De vez en cuando decide responder algunas preguntas en su Instagram y no dejó pasar la oportunidad de opinar respecto al tema tendencia en redes sociales por estos días.

Twitter e Instagram explotaron de usuarios en internet al ver la broma que le hizo Dani Duke y ‘La Liendra’ a su amigo Daiky Gamboa, pues muchos afirman que estuvo muy subido de tono, teniendo en cuenta que él se puso a llorar y terminó muy bravo luego de las palabras de Dani Duke.

Ahora, la empresaria ha decido contestar algunas preguntas en sus historias, entre ellas, qué pensaba acerca de la broma que le hicieron al paisa, pero la realidad, es que su comentario fue demasiado imparcial “Me acuerdo que, yo no había visto esa broma. Mi novia fue la que me dijo ‘ay, mira lo que pasó' y yo le dije no amor es que ellos se la pasan jodiendo, ¿a quién le averiguó el chisme, si fue verdad o no?” terminó por decir Daneidy.

¿Fue verdad la broma de Dani Duke a Daiky Gamboa?

Por lo que han dejado ver en sus redes sociales, sí fue verdad, pues los creadores de contenido hablaron del tema, afirmando que nunca lo hicieron la intensión de humillarlo, como muchos creían. El mismo Daiky aseguró que sí, se sintió demasiado molesto al principio, pero que todo hacía parte de un acuerdo que tenían entre ellos y sus amigos, por ende, luego de ‘respirar las cosas’, eso por encima la amistad que tenía con los dos creadores de contenido.

‘La Liendra’ fue el que más se sintió triste y bravo por las críticas que recibió y aceptó que quizá se equivocó con el nivel de su broma.