Shaira afirma que no tiene complejos por su cuerpo y seguidores dicen que miente

Shaira podría ser una de las famosas más queridas, jóvenes y talentosas de Colombia, pues muchos la vieron crecer desde que se presentó en el Factor XS cuando tan solo era una pequeña niña. Ahora que ya es toda una adulta joven, sus seguidores han querido indagar sobre cómo se siente ella con su físico.

La cara de Shaira siempre fue reconocida en redes sociales, pues a penas salió del reality, empezó a trabajar tan duro en su carrera, que logró madurar tanto profesional como personalmente, o eso es lo que notan muchos.

Y es que Shaira ha decidido darle un manejo especial a sus redes sociales, pues no comenta nada sobre su vida personal, mucho menos de sus relaciones amorosas, porque considera que no es el contenido que quiere vender, además que normalmente, dichas situaciones, se dan para problemas.

Lo cierto es que ahora ha decidido hablar de su cuerpo y su relación con él, afirmando que “Nunca he sido acomplejada por mi cuerpo. Si he sido consiente que he estado muy delgada en momentos de mi vida, pero tampoco así que yo diga ‘ay no me siento muy mal’ porque siempre he sido una persona muy segura de si misma. Me metí al gimnasio más que todo por salud, no por un prototipo de cuerpo” Terminó por decir la cantante.

Sin embargo, muchos de sus seguidores no le creen nada de lo que dice y afirman que podría estar mintiendo, ya que dicen que el propósito de la mayoría de personas que ingresa al gimnasio, siempre es por físico y no por salud “Obvio que se metió al gym para aumentar masa muscular” “Todos mienten al decir que el gym es por salud cuando buscan el cuerpon” “Es una niña muy linda, ojalá no caiga en la onda de las postizas, peliteñidas, con pestañas, uñas, extensiones etc etc. Es divina así al natural” afirman algunos comentarios en redes sociales.