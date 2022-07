Estuvieron a punto de internar a Yina Calderón por tomar tanto alcohol

Yina Calderón es tendencia cada semana por cosas distintas; una pelea, un comentario, algún video, contenido o un cambio de look. Otra de sus características es que le gustan las fiestas y tomar alcohol, lo que no solo ha generado polémica en redes sociales, sino problemas con su misma familia.

Hace poco, la creadora de contenido y dj afirmó en sus redes sociales que una niña que la seguía, orgullosa le dijo que se estaba portando mal, así que Yina sorprendida no supo qué decirle. Finalmente, a través de sus historias, la creadora de contenido aseguró que ella nunca había pensado que le estaba dando mal ejemplo a los niños, pero al final, la educación de cada uno dependía de los papás y no de ella.

Una de las cosas por las que afirman que Yina Calderón es un mal ejemplo, no solo para los niños sino para la sociedad, es su problema con el alcohol, pues desde que salió de ‘Protagonistas de Novela’, Yina ha estado metida en problemas callejeros por estar bajo los efectos del alcohol.No solamente ahora, de hecho, para la fiesta de Aída Victoria Merlano, Yina se tomó tanto que le buscó pelea a Lina Tejeiro.

Ahora, en medio de una dinámica en sus historias donde quiso revelar cinco cosas que no sabían de ella, Yina afirmó que su papá se puso bravo por la forma en que tomaba con sus amigos:

“Mi papá la semana pasada, que me puse a hartar con ese enano, me amenazó con internarme y yo digo ‘internado que me reciba, internado que le hago la hp** vida imposible’, me encargo de que me expulsen, ¿ok?, pilas pues” terminó por decir la creadora de contenido.

Y es que no sería una sorpresa que llegara a pasar, pues se sabe que tiene una personalidad bastante difícil de manejar.