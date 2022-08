Acusaron a Jessi Uribe de cancelar un concierto por no “embarrarse los zapatos” y él respondió

Jessi Uribe es ahora mismo, uno de los cantantes más solicitados para conciertos en diferentes ciudades, pues su fama ha crecido bastante, no solo por su talento, sino por la misma relación que tiene con Paola Jara. Sin embargo, su nombre se ha visto manchado por su última presentación en San Antonio, pues el artista, según el alcalde, se negó a subir al escenario.

Lea también: “Me siento agotado”: ¿'La Liendra’ se irá de las redes sociales?

El fin de semana Jessi Uribe tenía que llegar al Tolima para sorprender a todos los seguidores que allí tiene, con todos sus éxitos, pero lastimosamente dicho acto no pudo ser, así que el alcalde subió al escenario para dar la cara y afirmar que no fue culpa del empresario ni de la alcaldía, sino del mismo artista que se negó a presentarse por no “embarrarse los zapatos”

Sin embargo, el cantante no pudo quedarse con la espinita y decidió contestarle a sus seguidores, pues vio que muchos estaban criticándolo por falta de humildad y porque ‘se le habían subido los humos’. Pero la verdad, es que el cantante compartió un video en donde se veía la deplorable condición en la que estaba el escenario debido al clima, lo que fue lo que le impidió subirse, no por un poco de barro que muchos creyeron que era.

Lea también: Lowe León estaría esperando su segundo bebé con Liceth Córdoba

Compartió un video explicando con detalles todo el problema, mostrando las condiciones por donde tenía que entrar, sus músicos, las personas que estaban y los equipos que, casi que, estaban debajo del agua, lo que impidió por completo su presentación.

Además se dirigió directamente al alcalde afirmando que de hecho, su acto responsable, lo había hecho también por él y evitar que alguno saliera herido, pues las condiciones eran terribles.

Dejó claro también que no lo canceló, solo lo aplazó, así que la presentación sigue en pie.