La razón por la que Jessi Uribe por poco revienta en llanto en su última presentación

Jessi Uribe sigue demostrando los motivos por los que se ha convertido en uno de los favoritos del espectáculo, y es que no solo se trata de su gran talento y calidad interpretativa, sino de su carisma.

Recientemente volvió a suceder, se trata de lo que sería su presentación en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín en Antioquia donde el intérprete de ‘Mi Debilidad’ esperaba su turno para cantar, pero la lluvia a cantaros era el impedimento.

“5 a.m.: me decían que la gente se había ido, caía un aguacero terrible, quería llorar. 😭 Un show de esos a los que uno no se quiere subir, mi única motivación fue ustedes 🙏🏻 Cuando vi que se quedaron hasta esa hora esperándome, me sorprendí demasiado, le di gracias a Dios y salí al ruedo. No tengo palabras mi gente… 🎼 Como puedo pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones”, escribió el cantante junto a un seriado de imágenes el show.

Para Jessi Uribe llenar un espacio es más que primordial tal como lo confesó días atrás con su presentación en la ciudad de Panamá, cuando reveló que le dio ansiedad saber si iba o no a acudir la gente, y al momento de la presentación fue la gran sorpresa para él, pues los asistentes corearon sus más grandes éxitos durante toda la noche.

“Pdta: Algún día llenaré el Atanacio con mi música, siendo el show principal. Amén y amén. Las luces se prenden cuando el show acaba. No antes. Escribamos una nueva historia. 🙏🏻”, remató al final del post que se llenó de reacciones de parte de todos sus seguidores en la red social Instagram.