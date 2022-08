‘Epa Colombia’ confesó que quiere recuperar la amistad con Andrea Valdiri

En una nueva oportunidad, la creadora de contenidos, ‘Epa Colombia’, volvió a referirse a la amistad con la famosa Andrea Valdiri y reveló sus intenciones de recuperarla.

Lea también: Hijo de Paula Andrea Betancur le mostró a su mamá que desde niño es gay

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, ha ganado su fama por protagonizar diferentes polémicas como la destrucción de una de las estaciones de TransMilenio, arrojar dinero desde un helicóptero y las declaraciones que ha dado sobre otros influencers colombianos.

Esta vez, Barrera subió una serie de historias a su cuenta de Instagram en las que habló de lo ocurrido con Valdiri, aceptando su error y asegurando que está dispuesta a seguir cambiando para no perder su amistad.

“Quiero que sepas que quiero volver a ser amiga de Andrea Valdiri, es una amistad que nunca quiero perder en mi vida, que tal vez cometí un error, pero, amiga, quiero que ella vea mi cambio”, dijo.

Asimismo, señaló que la barranquillera fue una pieza esencial para impulsar su carrera en las redes sociales y su crecimiento personal.

“Esa mujer me empoderó, me ayudó con muchísima publicidad para yo hoy estar en muchos centros comerciales, para yo estar vendiendo en un lado y en otro. Me siento feliz, voy a seguir cambiando”

También le puede interesar: Iván Lalinde critica severamente a quienes se pintan las canas

¿Qué pasó entre ‘Epa Colombia’ y Andrea Valdiri?

Andrea Valdiri fue uno de los personajes que le abrió las puertas a ‘Epa Colombia’ al mundo del entretenimiento cuando ella apenas comenzaba su trayectoria. Así, la amistad entre las dos fue creciendo y se fue volviendo más íntima hasta el punto de participar en los eventos y momentos más significativos de la vida de cada una.

Sin embargo, la relación llegó a su fin luego de que la empresaria de keratinas fuera invitada a la boda de Valdiri. Al parecer, el comportamiento de la joven, sumado al de su novia Karol Samantha, no fue el más apropiado en el evento, hecho que decepcionó a la barranquillera.

“Esta persona, omitir, porque siento que hay mucha gente que lo sabe y, a pesar de que se ha disculpado, siento que me rompió el corazón en un día muy importante para mí”, expresó en medio de una entrevista.

Luego del incidente, ocurrido a mediados de julio, Valdiri tomó distancia y las dos mujeres no volvieron a aparecer juntas en fotos.