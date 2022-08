Acusan a Yina Calderón de ser la “Karol G barata” por su cabello, y ella se defiende

Yina Calderón ha encendido las redes sociales con su cambio de look de cabello corto. Todos han estado acostumbrados a verla con el cabello largo y de varios colores, pero definitivamente dejó con la boca abierta a más de uno con su cabello corto. Fue tanto el furor que la compraron con Demi Lovato, quien fue una de las primeras en hacerse este corte. Sin embargo, las pelucas no han pasado a un segundo plano, y ahora estrenó una de color azul que se parece mucho al cabello de Karol G, ¿le luce?

Ha sido tendencia y ha estado activa en redes sociales por diferentes temas, pues contó a través de sus redes sociales que su estilista de confianza le había tinturado una de sus pelucas naturales de color azul. A la hora de enviarlo a través de la aplicación de Uber, el conductor no aparecía, entonces pensaron que el conductor se había quedado con dicha peluca.

Yina, muy molesta, afirmó que le parecía el colmo que se ‘pegaran de eso’. Sin embargo, el asunto no pasó del susto, ya que se recuperó la peluca y llegó a sus manos. En sus historias y en un video en redes sociales, mostró su nuevo cambio de cabello y muchos la criticaron porque el color era ‘igualito’ al de Karol G. Empezaron a decir que ella se estaba copiando de la cantante. Ella no se quedó callada y aseguró que se ha destacado por ser una persona muy original, que no necesita hacer ese tipo de cosas.

Además, afirmó que Karol G ya no llevaba ese color, pues hay que recordar que la cantante paisa ahora lleva un tono rojo. “Mi amor, discúlpeme, pero si algo tengo yo es que jamás he sido copiona, ni con mis tatuajes, ni con mi estilo, ni color. Este a mí siempre me súper encantó, pero lo tenía Karol G, yo no me voy a poner otro color que tenga otra persona. Mi amor, si yo termino con mi novio, y se lo cuadra otra persona, bien por ella, ya no es mi novio, es mi ex, o sea, otra lo puede tener” terminó por responder la creadora de contenido.