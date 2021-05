Santiago Cruz presenta ‘Dale’, un disco “atemporal”

Este nuevo disco, que estrena este 21 de mayo y está compuesto por 10 canciones, resultó ser una producción que llega con un mensaje sobre la necesidad de seguir adelante en un momento particular para Colombia y el mundo. Su primer sencillo y abrebocas de este trabajo, Yo te todo, estrena el 19 de mayo. Esto fue lo que nos contó el artista.

Este es un disco que trae color, y tiene un llamado a la acción desde el mismo nombre, Dale. ¿Cuál es la invitación que hace con esta palabra?

A creer, a confiar, a saltar, a arriesgarse, a avanzar, a superarnos, incluso a ponernos de acuerdo; uno dice, ‘nos vemos a tal hora’, ‘dale’. ‘¿Qué te parece esto?’, ‘Dale’. Es una expresión que yo uso mucho. Otros usan ‘vale’, ‘ok’. Y ‘dale que se puede’, al final era un llamado para mí mismo. Dale, Santi, dale que se puede, hay música. Vamos. Además, el disco se construyó con una orilla digital, ahí está la ‘D’, una orilla análoga, con una parte live y que también es muy ecléctico. Ahí están las letras que construyen Dale.

A propósito de esa parte que fue grabada en vivo, ¿qué diría que le aporta a la música el hecho de grabarse con todos los músicos reunidos en un mismo lugar, como se hacía anteriormente?

Sí, hay una retroalimentación energética. Yo creo mucho en eso. Hay una retroalimentación de estar los músicos en un mismo espacio creando, eso le da un carácter especial, al igual que tocarla en vivo. Además, la grabamos en cinta, y eso le da un sonido, una textura especial. De pronto la gente que no está en el mundo de la música puede decir, ‘no sé qué es, pero me suena distinto’. Es una textura que se siente distinta. Para mí, que vengo de tocar en vivo, que es lo que me apasiona de esto, apostarle a una orilla análoga era un sueño que tenía de hace tiempo, y lo pude cumplir.

¿Cuándo comenzó la idea de hacer este disco?

Este disco está listo desde marzo de 2020. Y se vino construyendo diría que un año atrás antes de eso, ya venía escribiendo las canciones. Ahora que estoy hablando contigo, y que Dale ya está listo, ya tengo canciones escritas para el que sea que venga. Me pasó con Elementales, el disco anterior, que ya tenía las canciones listas para el siguiente disco, o la mayoría. Es un proceso de gestación enmarcado en un periodo de tiempo particular, pero que es amplio. Se viene construyendo desde mediados de 2019, y la composición desde antes.

¿El hecho de haberlo terminado antes de la pandemia lo llevó a modificarlo durante este tiempo?

No, lo que modificamos fue el espacio temporal en el cual mostrarlo. Además, hace un año vivíamos de quince días en quince días. Pensábamos que las cuarentenas durarían solo quince días, y se agregaban quince más, o un mes, tres meses. Lo que pudimos acomodar, de alguna manera, fue la temporalidad en la cual mostrar las canciones. Se iba espaciando de a pocos el lanzamiento. También estaba el ingrediente de la agenda de Alejandro (Sanz) y su propio trabajo, que contribuyó a que tuviéramos que guardarnos la canción para este momento particular.

¿Cómo fue el trabajo con Alejandro Sanz? ¿Qué diría que le aportó él a esta canción juntos, Yo te todo?

Él le pone mucha emocionalidad a lo que hace. Terminamos de construir este universo juntos, y cuando llegó el momento de grabar me fui para Miami antes de pandemia y fuimos a su estudio. No te imaginas lo que es estar con la grabación con él, todo lo que uno imagina cuando lo oye se queda corto y es testigo de la mística con la que graba, con la que canta, que le imprime a cada frase que canta. La canción termina potenciándose muchísimo con el espíritu de Alejandro, con esa entrega y esa vulnerabilidad. A pesar de la potencia que muestra, tiene mucha carga de vulnerabilidad, es algo que él se permite. No es muy común, eso es de artistas extraordinarios, como él.

Aunque el disco se hizo antes de la pandemia, en él hay una nostalgia por los viajes, las ciudades lejanas, que coincide con que por las cuarentenas mucha gente tuvo que dejar de viajar…

Sí, es una sincronía rara. Hay dos corrientes del sentimiento humano, que son el amor y el miedo. Todo lo que asociamos con cosas positivas viene del amor, y lo negativo viene del miedo. Cuando en la composición apelas a esas emociones, las canciones terminan siendo atemporales y permitiendo una conexión que más allá de una circunstancia puntual, cuando incluso ya ha pasado, te puedes conectar. Por eso te parece pertinente en diferentes momentos. Hay días se hizo antes de la pandemia, pero se potenció durante la pandemia. Ya antes de la pandemia añorábamos días mejores, y ahora aún más esperamos que vengan días mejores. El amor es necesario desde hace años, y seguirá siendo necesario ahora. En este disco traté de ir más allá de las situaciones, y es así como terminas con canciones que, a pesar de no haber sido escritas en la coyuntura, pareciese que sí.