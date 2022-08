¿Para iniciar el día?: Yeferson Cossio reveló que desayuna con drogas

Yeferson Cossio no está pasando por su mejor momento, pues en sus redes sociales ha dejado claro que a pesar de todas las fiestas, viajes y amigos que tenga, no se siente completo, y siente que está excediéndose en ciertas cosas, como las mismas drogas. Esto ha preocupado mucho a sus fanáticos, que no saben qué realmente está pasando con Yeferson.

En medio de las entrevistas que está dando Yeferson, en una de ellas no pudo evitar hablar del tema y revelar realmente qué es lo que está viviendo. Días anteriores, había confesado que haría un viaje para poder reencontrarse a sí mismo, y saber que es lo que está pasando con él, porque siente que, a pesar de tenerlo todo, no se siente feliz.

En eso, afirmó que las drogas han sido un constante en este tiempo “¿Lo de las sustancias, es tan grave?” le preguntó el entrevistador, a lo que Yeferson contestó “Pues bueno, no voy a negar que porque estoy triste me drogo. No, yo amo drogarme, pero si estoy súper pasado, desayunar MDMA, por ejemplo, no es como que ufff. Todo el día. Antes era como ‘uy la fiestecita, venga, disfrutemos. Ahora quiero estar drogado todo el tiempo’” terminó por decir Yeferson.

Obviamente, dichos comentarios sorprendieron en gran medida al mismo entrevistador, que le contó su historia de cómo cuida tanto su cuerpo, pero por el video, pareciera que Yeferson le presta más atención a todo menos a lo que él le dice.

Muchos de los seguidores se sienten muy preocupados por la situación que vive Yeferson, sobre todo porque no se sabe si en alguna de esas dosis, puede que pase algo grave de salud, como ha ocurrido en muchos casos.