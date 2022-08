Martha Isabel Bolaños compartió un video llorando, ¿qué pasa con su salud mental?

Martha Isabel Bolaños, es una mítica actriz colombiana, muy querida por todos por los años que lleva activa en la televisión colombiana, además de la linda energía que tiene, según varios. Sin embargo, compartió un video llorando en sus redes sociales que dejó preocupados a todos, por su salud mental.

A pesar de no verla muy activa en la televisión, es cierto que ha decidido concentrarse más en su proceso personal, sobre todo en sanar eso que, según lo que ella mismo ha dicho, no ha sanado desde hace años. “Vine a sanar, y me voy de aquí sanando un dolor muy profundo que llevó por años, que es de mi papá. Miren esto, así se sana. Quiero que se inspiren, quiero que lo hagan, no hay otra manera, otra salida, es así”

A pesar de que la actriz lo hacía de una forma positiva, para dejarle un mensaje a todos sus seguidores sobre lo importante que es botar las cosas que no sirven, muchos no lo tomaron por ese lado, incluso la ofendieron preguntando si se trataba de un papel que estaba preparando algo para la televisión. A pesar de eso, ella aseguró que no le molestaba, sobre todo por los días que pasó en una casa de descanso meditando, reflexionando y llorando.

“Dejen de preguntarme si estoy bien. Estoy perfecta. Mírense ustedes. ¿Están viviendo la vida que quieren?”, empezó diciendo la actriz, afirmando que no iba a seguir los consejos de muchos que querían que borrara el video, pues consideraba que tenía que dejarlo porque su intuición se lo decía, además porque a muchas otras personas, que si lo valoraban, les sirviera.

¿Está mal de la salud mental Martha Isabel Bolaños?

Según lo que dejó saber en sus redes sociales, todo está bien, solo se tomó unos días para depurar el dolor y las malas energías que tenía desde hace años. En Conclusión, la actriz solo está ‘sanando el alma’.