¿Le hacen bullying al hermano de ‘Epa Colombia’ en el Colegio?, esto reveló la empresaria

‘Epa Colombia’ es una de las personalidades que más levanta comentarios de odio y de amor. Hace años era una de las más criticadas al ser llamada ‘guisa’ por su video en donde animaba a la Selección Colombia. Con el paso del tiempo y aprovechado la visibilidad que le dio ese preciso video, salió adelante montando su empresa. Sin embargo, aún hay muchas personas que viven criticándola, por eso sería una situación cotidiana que a su familia también la molesten.

De la familia de ‘Epa Colombia’ solo se ha visto su mamá y su papá en redes sociales, pero nunca sus hermanos, sobre todo el más pequeño, que fue precisamente el protagonista de las historias en Instagram de ella. A pesar de no dar a conocer su nombre, pareciera que tiene al rededor de 8 o 9 años.

“Es que yo les quiero presentar a ustedes a mi hermano, ustedes que no conocen a mi hermano pequeño, entonces se los voy a presentar. ¿Qué sientes al tenerme de hermana?” empezó diciéndola al pequeño, a lo que él contestó “Pues bien, pues normal”.

Luego ‘Epa Colombia’ no dudó en preguntarle si de pronto el niño estaba siendo molestado por los niños en el colegio, a lo que él contestó que no. Y es que no sería la primera vez que en los colegios se vean este tipo de comportamientos, ya que a los cercanos de personajes públicos, suelen hacerles muchos comentarios en sus entornos cercanos.

¿Qué hijos de famosos han sufrido de bullying?

Uno de los ejemplos más recientes, fue el de la hija de Gustavo Petro, Antonella, quien con tan solo 14 años, ha sufrido de matoneo en su colegio. A pesar de que la niña sabe en qué trabaja su papá y lo acepto, no ha sido fácil para ella afrontarlo para ella. Obviamente, tanto su madre como su padre han estado pendientes de ella, apoyándola sobre todo con ayuda de psicólogos para sobrellevar la situación. Verónica asegura que su hija tiene que aprender a sobrellevar los problemas desde pequeña sin huir de ellos.