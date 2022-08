¿Habrá novela sobre la vida de la presentadora fallecida Lina Marulanda?

Han pasado 12 años desde el fallecimiento de la modelo y empresaria Lina Marulanda. El 21 de abril de 2010 la mujer tomó la fatídica decisión de ponerle fin a su vida, que estaba pasando por momentos difíciles en temas sentimentales y económicos.

Ahora comenzó a correr el rumor de que se realizará una novela que contará la vida de la presentadora paisa, al parecer sería producida por una plataforma digital y su protagonista sería una ex reina de belleza.

La noticia la reveló el periodista Ariel Osorio, conocido como ‘El gordo’, presentador de Lo Sé Todo, quien además agregó que la idea se le ocurrió a dos importantes actores: Lucho Velasco y Carlos Torres.

Ambos habrían presentado el piloto, según contó el comunicador, en el que Paulina Vega, la ex Miss Universo, sería la encargada de encarnar a Lina Marulanda; Marilyn Patiño será Alejandra Azcárate y el mismo Torres haría el papel de Iván Lalinde.

El periodista Carlos Ochoa, a través de su cuenta de TikTok, dio más detalles acerca de esta producción y señaló que contará cómo fue la vida de la mujer, cómo fue su llegada a la presentación y el modelaje y su trágica muerte.

“Yo entraría ahí porque tuve la oportunidad de trabajar con la querida Lina Marulanda como reportero de noticias de otro mundo, el entretenimiento de Noticias Caracol”, comentó el periodista.

Los comentarios no se han hecho esperar y la mayoría espera que se haga una producción de buena calidad que no irrespete la memoria de la presentadora paisa que se quedó en el recuerdo de los colombianos.

La carta que Lina Marulanda le escribió a sus padres antes de su muerte

A 12 años de su muerte, se revivió una entrevista que hizo la Revista Cromos en 2016 su madre Beatriz y su hermana Paulina en la que aseguraron que Lina Marulanda detalló lo que sentía en un diario que tenía y le dejó una carta a sus padres.

“He leído muy poco. Ella todo el tiempo habla del amor y de la soledad. También escribe de cómo la falta de amor va afectando a una persona, sin que la otra se dé cuenta. Ella habla mucho de eso, hace mucho énfasis en el amor, en el vacío, en la soledad. Lo que vivió ella”, contó la hermana de la presentadora al medio mencionado.

Por otro lado, la madre de la también modelo habló de la carta que ella les dejó previó a su muerte: “Una carta que me escribió a mí y al papá. Ella sí me mostró pero un pedacito y yo lloré esa noche y le pregunté: ‘¿Pero por qué escribes eso, mi vida?’. Y ella me dijo: ‘Porque yo los amo mucho y si en algún momento les hice algún daño, quiero pedirles perdón’”.