“Me da impotencia”: ‘La Liendra’ habló de la depresión que enfrenta Andy Rivera

Durante los últimos días, el cantante de música popular se dirigió a sus seguidores para explicar la razón de su distanciamiento en redes sociales. Así, revelo que desde hace nueve meses está atravesando por una depresión, situación que alcanzó a preocupar a varios de sus seguidores.

Lea también: No se quedó callado: exconcursantes del Desafío opinaron sobre ‘Tarzán’ y él respondió

Aun así, el músico, reconocido también por ser hijo del cantante popular Jhonny Rivera, reconoció que, aunque lo que atraviesa no es fácil, tiene toda la disposición y voluntad para mejorar y tratar de volver a lo que era antes.

En una nueva oportunidad, Rivera publicó una reflexión en sus historias de Instagram. “La vida no se arregla solo con dinero, ni una casa gigante (…) Hoy entiendo a todo el que está sintiendo depresión, sea rico, joven, viejo, de Rusia o mi vecino. Entiendo que, aunque ante los ojos de todos su vida luzca perfecta, quizás no es la que querías para ti”, escribió en letras blancas y fondo negro.

Asimismo, mandó un mensaje esperanzador. “Hay algo mucho más fuerte y capaz dentro de nosotros de lo que imaginamos. No sé cuál es la solución aún, pero nos vamos a acompañar”, finalizó.

También le puede interesar: Andrea Valdiri le dice adiós a su cuenta de Instagram, ¿qué pasó?

¿Qué dijo ‘La Liendra’ sobre la depresión de Andy Rivera?

Para varios es bien conocido que ambos famosos mantienen una relación de amistad fuerte. Por esta misma razón, mediante una dinámica de preguntas y respuestas, uno de los seguidores de ‘La Liendra’ le preguntó por el estado del músico y si seguían en contacto.

Como respuesta, el influencer no pudo evitar demostrar su preocupación por su amigo y aseguró que le gustaría estar acompañándolo en su proceso.

“La verdad yo si me hablo con ‘el flecho’, él es mi mejor amigo en el momento, pero ya casi no me veo con él. Siento que está pasando por un momento de la vida en el que tal vez yo no debo estar. Me da rabia, me da impotencia, porque también quiero estar en las malas, pero solo queda esperar”, dijo.