Salió regañado: usuarios criticaron a Iván Lalinde por ‘experimentar’ con sus gatas

El presentador colombiano, Iván Lalinde, suele ser bastante activo en redes, en donde comparte los momentos más especiales de su vida cotidiana. Allí, y por su paso por varios programas de la televisión colombiana, ha sabido ganarse el cariño de varios usuarios. Sin embargo, en esta ocasión generó unas cuantas reacciones negativas por mostrar un ‘experimento’ con sus gatas.

Como parte de su contenido más constante, están Irene y Abril, su dos gaticas blancas, que Lalinde no escatima en mostrar y demostrar el amor que les tiene. Aun así, cuando quiso contar el ‘experimento’ que hizo con ellas, y que no salió muy bien, las respuestas y reacciones que recibió no fueron las esperadas.

Tal como lo relató, el presentador planea mudarse con su familia a un nuevo espacio, mucho más grande y en contacto con la naturaleza, por lo que pensó que sería una buena idea tratar de acostumbrar a las gatas a estar más tiempo afuera.

Para esto, les compró unos arneses y correas, y se dispuso a salir a dar un paseo. En los videos, que posteo a modo de historias en su cuenta de Instagram, se aprecia a una de ellas acostada sobre el pasto y sin querer moverse. De igual manera, se escucha como Lalinde trata de animarla y se ríe de manera inocente frente a lo que ocurre.

¿Qué dijeron los seguidores de Iván Lalinde?

Luego de mostrar el momento, Lalinde abrió una caja de preguntas y respuestas, dinámica muy utilizada en la plataforma, en la que pidió la opinión y consejos de sus seguidores.

Como respuesta, varios tomaron el hecho de la mejor manera y le dijeron que era una práctica que requería de tiempo y paciencia. Sin embargo, por otra parte, también hubo quienes pusieron en duda las decisiones del hombre y aseguraron que estaba sometiendo a sus gatas a un estrés innecesario.

“Opino que los gatos no tienen nada a qué salir, qué pecado”, fue el comentario de un usuario, que fue respondido por el presentador diciendo que “Lo dice la maestra, me está regañando. Bueno, señora, era solo una inquietud”.

“Pendió motores, y ahí está resumida, en pocas palabras. Espérese y verá qué es lo que me va a escribir por interno, mejor ni les muestro”, terminó diciendo.