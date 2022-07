La carta que Lina Marulanda le escribió a sus padres antes de su muerte

Lina Marulanda era una modelo y presentadora oriunda de Medellín que se fue metiendo en el corazón de todos los colombianos por haber sido una de las primeras presentadoras de la sección de entretenimiento de uno de los canales privados colombianos y por su participación esporádica en novelas como ‘Yo soy Betty, la Fea’.

El 21 de abril del 2010, la mujer tomó la fatídica decisión de ponerle fin a su vida, que estaba pasando por momentos difíciles en temas sentimentales y económicos, adicional a esto, su empleada, a quien ella consideraba su segunda madre, la había robado.

Estas situaciones la sumergieron en un episodio de depresión que terminó ese día, luego de desayunar con sus papás, llamar a su amiga y asistente Carolina Martínez para que la dejara dormir un poco antes de irse a una pasarela que tenía, y, posteriormente, lanzarse desde la ventana de su apartamento que quedaba en un sexto piso.

De acuerdo con el CTI, ella se lanzó de aproximadamente 18 metros y durante la caída se golpeó contra una baranda que habría sido un golpe letal y el que acabó con su vida.

A 12 años de su muerte, se revivió una entrevista que hizo la Revista Cromos en 2016 su madre Beatriz y su hermana Paulina en la que aseguraron que Lina Marulanda detalló lo que sentía en un diario que tenía y le dejó una carta a sus padres.

“He leído muy poco. Ella todo el tiempo habla del amor y de la soledad. También escribe de cómo la falta de amor va afectando a una persona, sin que la otra se dé cuenta. Ella habla mucho de eso, hace mucho énfasis en el amor, en el vacío, en la soledad. Lo que vivió ella”, contó la hermana de la presentadora al medio mencionado.

Por otro lado, la madre de la también modelo habló de la carta que ella les dejó previó a su muerte: “Una carta que me escribió a mí y al papá. Ella sí me mostró pero un pedacito y yo lloré esa noche y le pregunté: ‘¿Pero por qué escribes eso, mi vida?’. Y ella me dijo: ‘Porque yo los amo mucho y si en algún momento les hice algún daño, quiero pedirles perdón’”.

A pesar del tiempo que ha pasado de este fatídico suceso, sigue retumbando en la memoria, no solo de sus conocidos y familiares, sino también de los colombianos que la recuerdan por su manera de ser y su belleza.