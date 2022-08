Andrea Valdiri le dice adiós a su cuenta de Instagram, ¿qué pasó?

La creadora de contenido, Andrea Valdiri, ha logrado robarse la atención y el cariño de millones de seguidores con su característica abierta forma de ser y por la relación que mantiene con su actual pareja, Felipe Saruma, y con su hija, Adhara.

Esta vez, la mujer se dirigió a sus seguidores, pero por un motivo muy distinto al usual, pues hizo un anuncio que despertó la intriga y curiosidad de muchos. Así, explicó que se alejará de su cuenta de Instagram por unos días.

“Voy a hablar un ratico con ustedes porque saben que soy muy sincera. Ustedes saben que yo no necesito desaparecer mis redes sociales para ganar polémica sobre eso. Hay gente que lo hace, pero yo no soy así. Simplemente les voy a decir, para que no se vayan a preocupar”, comenzó hablando Valdiri en sus historias.

Tras la introducción, explicó que hay una situación que la está preocupando, tanto a ella como a su equipo de trabajo, pues se ha estado presentando una “actividad poco usual” en su perfil.

“Nosotros aquí les decimos que vamos a poner la cuenta a dormir, en modo avión. Va a descansar de mí y de ustedes por unos días”, agregó.