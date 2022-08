¡Hasta los 300 km/h! Yeferson Cossio presumió su nuevo y lujoso carro

Por estos días, el influencer colombiano Yeferson Cossio ha dado de qué hablar, no solo por sus comentarios y la polémica en la que se vio envuelto por un curso que ofrecía, sino también por la reciente decisión de salir del país para erradicarse en Japón. Ahora, a pocos meses de su viaje, Cossio mostró en redes su nueva adquisición: un costoso auto.

Se trata de un McLaren 720s, el modelo con más tecnología que ha desarrollado la marca hasta el momento. Así, su motor le permite alcanzar los 300 km/h en solo 7,8 segundos y tiene la capacidad de llegar hasta los 341 km(h en total. De igual manera, puede pasar de los 200 km/h a la detención completa en 4,6 segundos.

A través de su cuenta de Instagram, en donde supera los nueve millones de seguidores, el creador de contenido subió una serie de fotos posando al lado de su nueva compra que, por cierto, fue un regalo que se hizo a si mismo por su cumpleaños.

Asimismo, aprovechó para agradecerles a sus seguidores por el apoyo brindado en todos estos años y aseguró que ha sido gracias a ellos que ha podido darse el lujo de adquirir y disfrutar de objetos de tan alto valor.

“Mi auto regalo de cumpleaños. Uno más para la colección. McLaren 720s, 2022, 0 kilómetros. Obviamente fue por el apoyo de ustedes, estoy muy agradecido. Gracias por ver mis videos y por estar ahí para mí. Gracias de verdad, ustedes hacen todo esto posible”, escribió en la descripción que acompaña la publicación.

Por otra parte, Cossio quiso agradecer de manera especial e invito a algunos de sus seguidores a que disfrutaran de su regalo y se dieran un paseo con él.

“Lo justo sería dar un paseo con un par de ustedes. ¿Quiénes quieren? Pero deben llegar a Medellín por sus propios medios”, agregó en uno de sus comentarios.

¿Cuánto costó el nuevo carro de Yeferson Cossio?

En los comentarios de la publicación se alcanzan a leer docenas de comentarios, entre usuarios y figuras públicas, en los que felicitan al joven por su vehículo.

“Qué chimba, te lo mereces” o “Está genial el murciélago, valió la pena la espera”, son algunos de ellos. Sin embargo, las críticas y burlas tampoco se hicieron esperar y hubo algunas personas que señalaron que la compra del carro había sido fruto de la polémica sobre el curso, con la que se le acusa de estafar a la gente.

A propósito, como respuesta a uno de los usuarios, Cossio reveló el precio del auto. “Aunque si disfrutas sufrir por el dinero ajeno, aquí te dejo este dato para que sufras un poquito más. El carro me valió $2.156.000.000 de pesos”, escribió.

Finalmente, en otro comentario, el influencer mandó un mensaje en general para aquellos que no recibieron la noticia de la mejor manera. “Qué lamentable uno tener que caer tan bajo como para tener que sufrir por lo ajeno. Repito lo que ya he dicho varias veces. Si a mí me va bien en la vida es porque yo estoy es pendiente de lo mío y de lo de mi gente. Siempre enfocado mirando hacia al frente”, agregó.