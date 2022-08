Yina Calderón lista para abrir su “casa de Barbie”

Tal parece que Yina Calderón cumplirá el sueño que muchas mujeres cuando eran pequeñas tuvieron y no es otra cosa que acondicionar todo un espacio para poder poner cada una de las versiones de la legendaria muñeca Barbie.

Puede leer: Yina Calderón envía contundente mensaje a sus vecinos

Y es que tal como precisó en una de sus más recientes publicaciones ya no solo está preparando el espacio, sino que dejó ver algunas de las opciones que su “Casa de Barbie” tendrá cuando abra las puertas al público.

“Pronto abrimos mi apartamento de Barbie 🫣❤️ ❤️ ❤️ el cual estará para alquiler y cuya temática toda, pero toda es barbie ❤️😊 ya saben amo las barbies. Ya creé su Instagram @barbiehouseoficial para mostrarles cómo está quedando 😱 😱 @barbiehouseoficial síguelo”, escribió Yina Calderón, sin embargo, al presionar la cuenta no aparece habilitada.

Precisó que su idea de hacer el primer apartamento en Colombia, ya que no sabe si existe algo similar en otras zonas de Latinoamérica, con temática entera de Barbie la tiene más que feliz, debido a la importancia que esta muñeca representa en su vida.

“El cual ustedes van a poder ir, a quedarse una noche, a dormir, alquilarlo, llevar a sus hijas, ir en plan de amigas, pueden quedarse a dormir con su esposo y así todas las amantes de Barbie” — Yina Calderón

También aprovecho la oportunidad de anunciar que luego de un extenso tiempo finalmente la red social Instagram le permitió recuperar al menos una de sus cuentas oficiales, precisamente en la que ocupaba ya más de 3 millones de seguidores.

Puede leer: Yina Calderón se va contra Epa Colombia y dice que no es ninguna celebridad

“Chicos pónganle cuidado que me han devuelto una de mis cuentas, a mí me han bajado en total cuatro cuentas y estoy feliz porque me devolvieron la de @Yinacalderon oficial, ojalá me devolvieran mi cuenta mayor, pero vamos dándole así que tienen que seguirme también allí. Me la inhabilitaron, pero me la entregaron mágicamente, yo había entregado el formulario la semana pasada”, confesó.