Yina Calderón dice que la está rompiendo en TikTok con remix de Mafe Walker

Tal parece que todo lo que toca Yina Calderón lo convierte en oro, pues su ‘Guaracha Alienígena’ con mezclas y audios de Mafe Walker, la colombiana que dice hablar idioma extraterrestre, comienza a dar frutos.

Es así como la dj envió una mensaje a través de su cuenta en la red social de Instagram y TikTok exhortando a todos sus seguidores a que les envíen videos de la manera en la que bailan el remix.

Ella agregó que publicaría cada uno, pues desde su publicación en una cuenta alternan en YouTube ha sido una sensación. Y no es para menos, pues el tema supera ya las 22 mil visitas en su canal de videos. Mientras que en el TikTok de Yina Calderón ya acumula más de 602 videos realizados.

Por ello Yina Calderón ha estado colgando en cada una de sus historias los videos que le envían sus seguidores, los cuales han puesto a volar la imaginación para hacer de todos estos los mejores y ser seleccionados.

La guaracha de Yina Calderón

Frente a los mezcladores y junto dos hombres vestidos como unos completos extraterrestres en color verde y con máscaras alargadas es como se presenta el video. Estos bailan frente a ella justo cuando comienza a escucharse el nuevo tema que inicia con las frases en español que repite de manera dispersa Mafe Walker.

“El cuerpo lo siente, es energía, es vibración, es una energía extremadamente alta, es vibración, es frecuencia, es sonido, las células, lo siento, es vibración”.

Pero la música llega a su tono más alto al momento de entrar en marcha su pronunciación en idioma alienígena, por lo que la dj Yina Calderón estalla de emoción. “Ñai yes da i ja Ja “Ai ta ya maika te amo, te amo, Y ñe a mi enñajake chel no ma Ianike a yo te jike an da yie jika e muk nia je, te amo, me amas”.

El clip como era de esperarse se llenó de una infinidad de reacciones de parte de los seguidores de Yina Calderón, quienes además de reírse aseguran que puede ser un gran éxito en los locales nocturnos por lo contagioso del ritmo.