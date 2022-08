Yina Calderón envía contundente mensaje a sus vecinos

Meses atrás la reconocida DJ Yina Calderón ya había recibido reclamos de parte de sus vecinos por presuntamente violar las normas de convivencia y reglamento del conjunto residencial.

En ese entonces había recibido hasta una citación del conglomerado vecinal, misma que leyó en sus las historias de su red social en Instagram y que fueron recopiladas por una cuenta dedicada a la farándula colombiana.

“No puedo, estoy en Cuba...o sea, yo llevo en este conjunto cuatro meses y he hecho dos fiestas, una en la noche y otra el día que vino Vicente, ¿ustedes qué piensan al respecto?”, dice Yina Calderón en el video.

Pero la situación no tardó mucho en cambiar y unos meses después llegó la decisión que Yina Calderón ha tomado, y la ha anunciado como solo ella podía hacerlo, a través de unas sarcásticas palabras.

“Buenas noticias para la administración de mi conjunto ‘me largo’ para una casa campestre donde no jod…n por todo. Los dejo con su amargura me voy antes de que se me pegue 🫣🤣 Chao Salitre”, escribió la DJ Yina Calderón en su cuenta de Instagram en un seriado de dos fotografías.

Las reacciones a la publicación de Yina Calderón

Como era de esperarse las reacciones no se hicieron esperar, y el post se llenó de comentarios de parte de sus seguidores, los cuales estuvieron muy divididos. Algunos le dicen que es la mejor opción y otros la critican para darle la razón a sus vecinos.

“Uyyy sí la gente que vive en apartamentos son amargados. Tras que viven en ‘cajitas de fósforos’ pretenden que los demás se adapten a ellos. Y más si son de ‘clase alta’” y “Es lo más correcto que se puede hacer, si uno quiere que lo respeten primero hay que respetar. Hay gente que madruga, niños, etc”, son algunos de los mensajes que destacan.