“Me afecta mucho”: Jhonny Rivera contó por qué decidió alejarse de las redes

Recientemente, el cantante de música popular, Jhonny Rivera, quiso sincerarse con sus seguidores sobre las situaciones incómodas que se estaban presentando con sus fanáticos. Ahora, el músico volvió a hablar al respecto y aseguró que los ataques y críticas constantes que recibe en redes le han hecho daño.

Según lo que ha relatado, los problemas comenzaron con gente que le escribía o que, incluso, iba hasta su finca a hacerle reclamos y pedirle ayudas económicas para “mejorar su situación de vida”. De hecho, hubo algunas personas que llegaron en una tónica agresiva y amenazante, situación que le quitó la paz, tanto a él como a su madre.

La incomodidad fue tanta que juntos llegaron a la decisión de mudarse de la finca por temas de seguridad. Y aunque aseguró que no se iría del todo, sí decidió ir a vivir a otro lugar más privado.

Esta vez, el músico se dirigió a sus seguidores y, a través de historias subidas a su cuenta de Instagram, explicó la razón por la cual ha estado alejado de las redes sociales.

“Ustedes han notado que estoy un poquito disperso de las redes y es porque, no sé por qué, no me logro conectar otra vez. No he podido y es por un motivo muy especial, y es que a mí me afecta cualquier ataque. La gente comienza a molestarlo a uno, a veces injustamente, y me afecta”, señaló.

Entre los comentarios que, asegura, más le han dolido, están las críticas recibidas por asistir al sepelio del fallecido ‘rey del despecho’, Darío Gómez, pues lo han acusado de ser “otro personaje más que busca fama”.

“Yo ni siquiera saqué mi celular. La única historia que grabé fue cuando estaba tocando ‘Pistolita’ (guitarrista del cantante) y cuando cantó el hermano de Darío Gómez. Sí repostee una historia de Daniela (la nieta) que grabó cuando yo estaba cantando y otra más, pero yo estaba en lo que estaba”, se defendió Rivera.

Por otra parte, también aseguró que no deja de recibir ataques por lo mencionado anteriormente sobre la decisión de irse de su finca. Además de esto, siguen las acusaciones sobre el supuesto robo de la canción, titulada ‘Mi decisión’, al músico Sebastián Ayala.

Por todo esto, Rivera anunció que estará una temporada alejado del celular, pero que eventualmente retomará el ritmo en internet.