Este es el sueño que Darío Goméz no habría alcanzado a cumplir, según Jhonny Rivera

Luego de que en la noche de martes fuera confirmada la noticia sobre el fallecimiento de ‘El rey del despecho’, Darío Gómez, varios artistas y personajes públicos se han pronunciado lamentando su partida y honrando su memoria con recuerdos y melodías.

Uno de ellos fue el reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera, quien con el corazón roto expresó su tristeza y señaló que el papel que el soledeño tuvo en la vida de varios artistas fue fundamental para su crecimiento profesional.

“Es la pérdida más grande que hemos tenido. Él fue quien nos abrió camino a todos, el que nos enseño por dónde era”, dijo en una entrevista.

Asimismo, Rivera reveló un detalle que tal vez no era conocido por muchos y explicó cuál era el deseo que Darío Gómez tenía y que no pudo hacer realidad antes de su muerte. No sin antes disculparse con su familia en caso de estar hablando de algo que no debía.

“En un avión me lo dijo… Con respeto de la familia, no sé si esto sea público. (…) Él me dijo que su sueño era tener una tarima bastante alta para hacer uno o dos conciertos al año, como máximo”.

Adicionalmente, el intérprete de temas como ‘Te doy mi vida’ y ‘Por una cerveza’ también mencionó que ‘el rey del despecho’ estaba pensando en disminuir el ritmo en su carrera artística.

“Él estaba cansado de tanto viaje y de estar cada fin de semana de un lado para el otro. Decía que era justo ya hacer un retiro pequeño porque no quería retirarse del todo”, agregó.

El fallecimiento de Gómez fue confirmado por la Clínica Las Américas, de Medellín, que anunció que el músico llegó al lugar de emergencias sin signos vitales. Al parecer, su muerte habría sido causada por una falla cardiaca.

Cabe resaltar que el artista de 71 años tenía programada una presentación en Bogotá para el próximo sábado 30 de julio.