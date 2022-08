Mon Laferte confesó el bullying que sufrió cuando niña por culpa de su primer nombre

La cantante chilena Mon Laferte dio a conocer el bullying que sufrió cuando niña por culpa de su primer nombre Norma y contó las burlas que le realizaban sus compañeros de curso. “Odiaba llamarme así cuando era chica. El nombre es como muy duro, muy estricto. Siento que lucho con no ser tan estricta. Me quiero llamar Relax”, bromeó en entrevista realizada por el Youtuber mexicano, Roberto MTZ, donde también hizo bolsa a su ex programa de TVN, “Rojo, el color del talento”.

“Me hacían bullying en la escuela, muchísimo. Me decían la Norma del tránsito, o la Norma de seguridad, todo el rato me estaban haciendo bullying con el nombre, entonces odiaba llamarme Norma”, reveló Norma Monserrat Bustamante, contando que le pusieron el mismo nombre que su madre y abuela.

Además, explicó que Norma “es un nombre poco común, al igual que Monserrat que “casi no existía en Chile”, afirmó la cantante, quien se alegró cuando llegó a México, porque se dio cuenta que ahí “habían muchas Monse y dije ehhh”.

“Eran unos explotadores de mierd...”

Pero eso no fue el único mal recuerdo que reveló, puesto que la artista que reside en México con una exitosa carrera internacional, repasó al programa de TVN donde se hizo conocida, criticando que “eran unos explotadores de mier… Entrabas a competir, y luego contrataban a los cinco ganadores, pero te pagaban nada, y te tenían ahí sentada sin hacer nada (…) eras como parte de la escenografía. Éramos un árbol… A veces me hacían cantar, animar, cualquier cosa que se les ocurriera” , detalló respecto a “Rojo”.

“Yo estaba morrita (pequeña), y para mí la televisión era todo en ese momento. Era lo máximo a lo que yo podía aspirar. Yo quería estar ahí para cantar y grabar un disco, pero una vez que estás ahí, no te das cuenta muy bien de lo que está pasando”, afirmó respecto al programa donde estuvo cinco años.

“Me costó salirme...Los dos primeros yo quería estar ahí, estaba feliz, pero después me di cuenta de que me quería ir pero no podía, por el contrato… Aparte yo era súper chica, no entendía nada, tenía miedo, hay una historia turbia ahí”, agregó revelando que no pagó una multa para salir del show, gracias a la intervinieron de abogados que la ayudaron a salir.