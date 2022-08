Se filtró la noticia: el hijo de Daniela Salazar y Simón, ya nació

Daniela Salazar y Simón son creadores de contenido desde hace varios años y así mismo su relación empezó precisamente haciendo contenido. Muchos de los que llevan siguiéndolos desde sus inicios, los admiran bastante y obviamente compartieron la felicidad de ser padres por primera vez. Ahora, el niño ya habría nacido y se habría filtrado por un mensaje anónimo por parte de una seguidora.

La noticia del embarazo se conoció por un tierno video publicado en las redes sociales contando como sucedió todo. Los comentarios solamente eran de felicitaciones y esta nueva etapa empezaron a vivirla también sus seguidores, pues los dos creadores subieron su proceso, los síntomas y esta nueva etapa por primera vez.

Esto generó mucho acercamiento con los seguidores, pues incluso han compartido videos de los momentos también pesados del embarazo y a pesar de que no han confirmado el nacimiento de su bebé, en redes sociales se lee que el momento llegó. A través de un mensaje en Instagram, una seguidora afirmó que ella Daniela había dado a luz “Te hablo desde Armenia, Quindío. Desde el tercer piso, en ginecología. Ya nació el bebe de Daniela Salazar. Simón está agradecido con todo el mundo y feliz por ya ser padre”

A pesar de estar muy felices, algunos apuntan a que no se debió filtrar nada y esperar a que ellos confirmaran la noticia, pues su embarazo se conoció antes del video publicado por ellos “ay no porque son así, ahora va a salir llorando porque se filtró cuando estaba embarazada sin que lo anunciara y ahora que nació el bebé sin ellos decir. No vivan en Armenia, es una trampa”

Por ahora queda esperar la presentación oficial de su pequeño bebé en redes sociales.

¿Cómo se conocieron Daniela Salazar y Simón Pulgarín?

Los dos eran bastante jóvenes y Daniela lo contactó para pedir una publicidad en su canal de YouTube. Simón no le puso atención, pero la siguió invitando para hacer videos juntos. Fueron amigos varios años y luego, por fin, se dieron su primer beso en la casa de Simón. Finalmente, se cuadraron y ahora ya tienen un bebé.