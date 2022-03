Daniela Salazar está embarazada y así lo reveló

A través de las redes sociales hemos podido ver todo el proceso y el largo camino que han recorrido Daniela y Simón, no solamente en lo personal, sino profesionalmente, convirtiendose en uno de los infleucers más famosos y exitosos en Colombia.

Por eso mismo todos los seguidores están contentos siguiendo el paso a paso de la relación, ahora más que nunca que Daniela ha revelado que está esperando su primer bebe. Desde hace unos meses se venía sospechando que efectivamente estaban embarazados, sin embargo, nada se había confirmado hasta ahora, pues la influencer se ha ido de viaje con sus amigas mas cercanas, entre ellas Silvy Araujo, quien compartió una foto al lado de Daniela señalando su barriguita bastante emocionada.

Pero además de eso, Daniela y Simón compartieron un mismo video en donde agradecían a la vida por tantas cosas bonitas hasta el presente, pero definitivamente mucho más por la dulce espera en la que están, pues afirmaron que la llegada del bebé, no solamente sería un nuevo comienzo, sino la mejora de su misma vida “siento nervios, felicidad, amor, mariposas, ganas de vomitar, ganas de llorar, de reír y de derretirme de amor... Pero es que se que llegaste a cambiarlo todo, a revolverlo todo, enseñarnos todo, se que hoy no sabemos ni la mitad de lo que tú ya con solo unos meses dentro de mi nos has mostrado” afirmó la colombiana.

Por supuesto no solamente ellos, sino todos los seguidores se sienten felices por la noticia y no han hecho más que dejarle mensajes de amor “Que es esto tan hermosoooooo! Ahora si empezó la universidad y la mejor parte de la vida” afirmó Greeicy, quien recordemos también esta esperando su primer bebé.