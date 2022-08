Isabella Santiago confesó todo sobre su fuerte pelea con Ramiro Meneses en MasterChef

Isabella Santiago fue tendencia por varios meses y casi que todas las noches mientras estuvo presente en el reality de MasterChef. No solo se destacó por su buena obra a la hora de desempeñarse en la cocina, sino que también fue muy criticada porque su actitud a veces no era la mejor. Sin embargo, ella aclaró que las personas debían respetar las diferentes personalidades. Luego de un mes de haber terminado la temporada, parece que Isabella sigue muy dolida por todo lo que pasó, sobre todo por su pelea con Ramiro Meneses.

Lea también: Yanfri es toda una celebridad: reapareció con carro y con casa

Todo terminó cuando Ramiro Meneses ganó la temporada 2022, pues su disciplina y sobre todo su innovación, logró sobresalir y vencer a todos lo famosos que estaban concursando para el millonario premio. Sin embargo, muchos de los fanáticos del programa han dicho que Isabella debió ser una de las finalistas del programa, pues su cocina era impecable.

A pesar de salir antes, desde ese momento hasta ahora, Isabella parece no haber superado el tema “Cuando yo tomo la decisión de participar en el reality dije, ‘vamos a divertirnos, vamos a ponerle picante al asunto’, y es donde yo decido jugarme el rol de la controversial, de la irreverente, de la criticona, de la que todo el tiempo está como buscándole el doble sentido a las cosas, y no me arrepiento de eso, porque simplemente lo que hice fue exagerar una parte de mí, pero nada de eso me define como persona. La gente que no estuvo de acuerdo con mi participación en el reality no logra ver más allá de lo que simplemente sus ojos quieren ver”.

Lea también: ¿El día de la novia en Colombia?, la excusa perfecta para reclamar regalo

Otro de los temas más candentes y comentados, fue la discusión entre ella y Ramiro, ¿fue real o todo fue inventado? “Sucedió. No nos conocíamos, no nos entendíamos, y hay una cuestión de personalidades y de liderazgo que estaba en juego en ese momento. Yo quise defender mi lugar, él también defendió el suyo, pero una cosa es lo que se ve aquí y otra lo que muestran allá, entonces eso las personas no lo ven, no lo entienden y se dejan llevar siempre por la parte no tan buena”

Concluyó con que, finalmente, en Colombia aún falta mucha aceptación y respeto por el otro, además de que algunas personas se lo tomaban demasiado personal y compartiendo 24/7, es normal que entre paticipantes hayan peleas